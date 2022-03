Juan del Pozo, expresidente de Asaja: “El agricultor tiene que aprender a vender”

Juan del Pozo, a punto de cumplir los 71, se jubila. Lleva algo más de 7 años como vocal de la Lonja de Salamanca, 16 años fue presidente de ASAJA Salamanca y 5 años, de la Cámara Agraria.

–¿Qué le ha aportado esta última etapa en la Lonja?

–Ver de cerca la realidad, a veces la impotencia, los fallos que tenemos los productores porque además de producir tendríamos que dar un paso adelante en la comercialización. No sabemos vender y la oferta está dispersa.

–¿Ve muy difícil entrar en el campo, ser agricultor?

–Entrar en el campo es enormemente difícil, pero ahora mismo también es complicado entrar en otras profesiones.

–¿Los agricultores son demasiado llorones?

–Tienen mucho por lo que llorar, pero hay que hacerlo donde corresponde y hay que poner de tu parte porque hay cosas que nadie puede hacer por ti. Y volvemos a lo de antes, hay que saber comercializar. Es una pena pero la gente no atiende, algunos piensan que por tener mucha cantidad van a ser considerados pero somos una gota de agua en el mercado internacional, por eso tenemos que unificar oferta.

–Se va sin ver a tope la Interprofesional de la Patata...

–Bueno, yo estoy bastante en contacto con Yolanda -Yolanda Medina, la presidenta- y desde luego que si la Interprofesional no funciona, no sirve de nada. A pesar de lo joven que es la Interprofesional de la Patata no me gusta que ya tenga vicios.

–¿A qué vicios se refiere?

–Tiene que tener mayor presencia e interés. Empieza a trabajar para el sector comercial y se nota. En la jornada que hubo en Carpio el mensaje de la presidenta fue el de que había que hacer lo que dijera el mercado, que cuando nos conviene lo usamos. El mercado se hace con oferta y demanda y con firmeza de las dos partes. Está claro que la parte débil no puede hacer mercado porque en el momento en el que haya más oferta que demanda, el mercado baja. Es muy importante que el consumidor esté bien orientado y compre lo que tenga que comprar para que tenga satisfacción en el consumo. La primera obligación de la Interprofesional es hacer una campaña para que el consumidor tenga una información clara y elija libre.

–Está reciente la manifestación del 20-M. Usted ha organizado y participado en muchas, ¿cree que servirá para algo?

–Los agricultores somos tranquilos, no va a ninguna parte a hacer desórdenes y además hoy no tenemos el cuerpo para otra cosa. En Madrid nos convencimos de que todos tenemos los mismos problemas porque a veces el agricultor piensa que el ganadero se forra y al revés. Ahí vimos que todos teníamos problemas. Lo malo es que el Gobierno está ausente.

–Se jubila a los 71, no parece que tuviera mucha prisa. ¿Está protegido el agricultor en su jubilación?

–No pensaba que se fuera a quedar un hijo con la explotación y al final se queda uno. Lo de la jubilación es otro tema para hablar. Creo que está en unos 770 euros, ya ves...