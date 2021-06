José Miguel Viñas (meteorólogo): “El problema para los cultivos es la rapidez de la subida de las temperaturas”

“No es necesario ser un experimentado meteorólogo para poder “leer” un mapa clásico de isobaras”. Y por eso José Miguel Viñas en su libro “El tiempo” nos da las claves para que podamos presumir delante de los amigos de nuestros conocimientos sobre los fenómenos meteorológicos. Y los explica de una forma sencilla y clara, la misma que le ha llevado a ser considerado uno de los mejores divulgadores científicos de nuestro país. Es el “hombre del tiempo” que nos acompaña cada sábado en el programa “Agropopular” que dirige y presenta César Lumbreras, y que ahora nos explica en su libro, de manera fácil y sencilla, los conceptos meteorológicos.

¿Por qué ha escrito un libro sobre “El tiempo” cuando está tan de moda que parece que lo sabemos todo?

Hoy en día muchas palabras nos suenan: sabemos qué es un frente, que es una borrasca... Pero una cosa es que nos suenen y otra que entendamos bien qué son, qué consecuencias pueden tener, cómo se forman. El sentido del libro es ese. He intentado sintetizar todo lo importante y aunque es un libro de meteorología, la última parte la dedico al clima. Incluye una introducción de cómo se comporta el clima y qué está pasando ahora.

Habla de fenómenos meteorológicos y de la necesidad de hacerlos entender, ¿cuál es el que cree que genera más confusión? ¿Con cuál solemos meter la pata?

Bueno, lo primero que hay es una confusión general entre tiempo y clima, que intento también explicar en el libro. Muchas veces asociamos algo meteorológico a algo climático. Y luego más que fenómenos que no se entiendan, muchas veces es el concepto en sí lo que la población no tiene claro. Saben que llegan frentes por el Atlántico pero no qué es un frente, cómo se genera, dónde aparece, qué consecuencias tiene cuando cruza por encima de la provincia... Pues en esas cosas entro en detalle.

Ha incluido parte práctica en el libro. ¿Qué podremos aprender al leerlo?

He incluido casos prácticos para que viendo un mapa del tiempo típico, el lector sepa extraer información e intepretarlo. Podrá hacer sus pinitos de “hombre o mujer del tiempo” sin recurrir al móvil, saber si puede haber niebla basándose en la observación, que es lo que hacían antiguamente... Esa es un poco la línea. Me gusta más contar las cosas en plan historia, con curiosidades y anécdotas que rompen la lectura pero hacen que sea más atractiva.

Si algo llevamos mal de los hombres/mujeres del tiempo es que fallen en la predicción. ¿A cuántos días es posible acertar al 100%?

Cualquier persona es consciente de que ha habido un avance muy importante en la predicción. Hace 20 o 30 años los pronósticos pinchaban más. El problema es sobre todo de escalas. Se puede más o menos saber cómo se comporta de aquí a 10 días el tiempo, si va a cambiar, actividad tormentosa... Los modelos con los que trabajamos lo plantean y suelen acertar. El problema es la predicción local. A una persona lo que le interesa es el tiempo donde ella vive y no se puede concebir una predicción local más allá de unos pocos días. Una cosa es saber que va a llegar una borrasca y el tiempo se va a complicar y otra es que en un lugar concreto va a a llover por la tarde. Ese es el límite de la predicción. No tanto el poder saber a largo plazo tendencias, sino en esa escala pequeña. Y ese límite va a seguir existiendo.

¿Tendremos que acostumbrarnos cada año a un fenómeno tipo ‘Filomena’?

Siempre ha habido borrascas fuertes, sequías... pero observamos en general que en prácticamente todo el mundo ese tipo de fenómenos aumentan de frecuencia y de magnitud. Da que pensar que esas manifestaciones se dan por circunstancias de cambio climático.