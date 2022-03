Jesús Posadas (presidente de ACOR): “La remolacha de ACOR es rentable y segura”

El precio del azúcar está moderadamente estable. No queremos grandes subidas que luego conllevan grandes bajadas. Es un precio que va subiendo poco a poco y esperamos que siga subiendo de forma estable.

Calculamos una cifra garantizada mínima de en torno a 47 euros por tonelada. La base es de unas 100 toneladas por hectárea y no hay dos agricultores iguales en producción. El contrato de ACOR es único, claro, transparente e igual para todos los socios. El precio mínimo garantizado es 47 euros pero podría ser superior. El año pasado eran 42 euros y acabó pagándose a 46 y un más que posible retorno.

Lo que pedimos es, a corto plazo, que el poco agua que tenemos embalsada la manejen de la mejor manera posible. Este año la cuenca que peor está posiblemente es la del Pisuega-Bajo Duero con una dotación de agua de 2.500 metros cúbicos/hectárea y eso es insuficiente, porque en una campaña normal son 6.000 metros. En gran parte de León, por ejemplo, no falta agua. Va a ser un año muy diferente de unas cuencas a otras. Pedimos que a medio y largo plazo la CHD tenga más proyectos de embalses, nuestros ríos tienen que estar mucho mejor aprovechada el agua y no como está la cuenca del Duero en la que pasamos de un año de sequía a otro de inundaciones. Hay que tener más regulación de los ríos.

El objetivo eran 12.000 hectáreas a principio de año. En este momento y por la situación climatológica, el incremento del coste energético y otros factores hacen que no se vaya a llegar a esta cifra. En Salamanca el año pasado teníamos 622 hectáreas y este año pensamos incrementar el número a pesar de las dificultades de un año agrícola con incertidumbres por los costes y la escasez de agua en los embalses.

¿La situación en Ucrania les afectará?

En Olmedo tenemos una planta de extración y refino de aceite de girasol y colza y Ucrania es el principal suministrador de pipa mundial. La globalización nos demuestra que los conflictos involucran a todos.

¿Cómo va a afectar la nueva PAC 2023/2027 a la remolacha?

Parece que la remolacha no queda mal y muy parecida a lo anterior. Hasta ahora teníamos dos ayudas de las Administraciones, una del Ministerio y el PDR a través de la Junta, que se mantienen igual. Lo nuevo son los ecoesquemas que pueden encajar muy bien al cultivador de remolacha. Eso supone una tercera ayuda. En el computo global es muy parecido a lo que teníamos hasta el momento. No habrá mucha modificación, por una vez no nos quejamos.

¿Qué otros cultivos recoge ACOR y cuál es su rentabilidad?

En la cooperativa tenemos 4 cultivos: remolacha, girasol, colza y pistachos junto a frutos secos. El girasol y la colza el año pasado han sido muy rentables para nuestros remolacheros y este año por el tema de Ucrania parece que el precio se va a mantener también muy alto. La colza ya está sembrada y hay muchas hectáreas y el girasol creemos que va a ser un cultivo “refugio” muy bueno para mucha gente con muy buena perspectiva.

¿Cómo van a celebrar los 60 años de la cooperativa?

En enero se cumplieron 60 años y hay pocas empresas y cooperativas en Castilla y León con esta longevidad. Habrá unas jornadas de campo, un reconocimiento institucional a socios mayores y trabajadores. También el sorteo de nuestro famoso viaje a Canarias, que este año será de 60 viajes. Asimismo se editará un libro y habrá una exposición itinerante con los cuadros del certamen de pintura que este año se hace internacional con 9.000 euros en premios.

