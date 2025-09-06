Innovación tecnología para la agricultura moderna

Riegos del Duero combina experiencia y tecnología para ofrecer soluciones personalizadas a los agricultores en el menos tiempo posible.

Riegos del Duero, la empresa decana del riego en Castilla y León, celebra casi 50 años al servicio del agricultor, consolidándose como líder en el sector del riego en España con más de 10.000 proyectos realizados. Fundada con una clara vocación por la innovación, la compañía ha sido pionera en introducir los sistemas de riego más modernos y eficientes del mercado.

Con un equipo humano de más de 100 personas, entre ingenieros y técnicos de campo, Riegos del Duero combina experiencia y tecnología para ofrecer soluciones personalizadas a los agricultores. Su extensa flota de camiones pluma y furgonetas-taller permite una rápida atención de averías, convirtiéndola en la empresa con mayor capacidad de respuesta de su sector.

Uno de los hitos más recientes fue el premio a la innovación recibido en la pasada edición de Salamaq por su sistema de «bombeo solar inteligente adaptado a sistemas de riego». Esta tecnología, que ha tenido una gran acogida en el mercado, ha supuesto un importante ahorro energético para los agricultores, quienes han valorado positivamente su eficiencia y sostenibilidad.

El prestigio alcanzado por Riegos del Duero ha traspasado fronteras, permitiéndole cerrar acuerdos estratégicos con grandes firmas internacionales como la estadounidense LINDSAY, líder mundial en el sector del riego, de la que es distribuidor exclusivo en España, y la francesa OTECH, referente en el mercado europeo.

La empresa también lidera a nivel nacional la instalación de sistemas de cobertura total enterrada, con más de 2.000 hectáreas instaladas cada año. Estas soluciones, completamente automatizadas y gestionables desde dispositivos móviles, permiten al agricultor controlar su riego sin necesidad de estar físicamente en la finca.

Además, Riegos del Duero apuesta por la digitalización del campo con la instalación de sistemas GPS en pívots, tanto nuevos como usados. Esta tecnología facilita al agricultor la gestión remota del riego y el seguimiento en tiempo real, con notificaciones de incidencias directamente en el teléfono móvil.

Con delegaciones y una red de colaboradores distribuidos por todo el territorio, Riegos del Duero continúa ofreciendo una atención cercana y personalizada, reafirmando su compromiso con la agricultura de Castilla y León y del conjunto del mercado nacional.

Por todo ello, la empresa es sinónimo de innovación, tecnología y confianza en el campo español.

