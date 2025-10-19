La incertidumbre pone el precio al vacuno

Susana Magdaleno SALAMANCA Domingo, 19 de octubre 2025, 20:55 Comenta Compartir

Los precios del vacuno de carne siguen contenidos una semana más en las principales lonjas y no porque el mercado se haya frenado, sino por la prudencia que se aplica debido a la incertidumbre que traen los casos de dermatosis nodular contagiosa. De momento, los 10 confirmados hasta este domingo están localizados en Cataluña, pero en las diferentes lonjas esperan la evolución y saber si se controlan.

Mientras, en el mercado la semana ha vuelto a ser de poca oferta y mucha demanda de carne de vacuno como reflejó, por ejemplo, la Lonja de Binéfar. Aún así también allí se impuso la repetición por la incertidumbre. En el caso de la Lonja del Ebro, se aplicó un ajuste técnico que supuso, por ejemplo, en el caso de las terneras de 180-220 kilos, pasar de los 7,52 euros/kilo canal de hace una semana, a los 7,71 de esta en la categoría de «excelente»; la vaca también «excelente» pasó de 6,04 a 7,70 con el ajuste técnico; y el añojo de esa misma categoría, de 7,37, a los 7,59 que marca ahora la tablilla. Los operadores conocen que hay poca oferta en granja, pero el temor a perder mercado nacional por subidas de precios, las frena. También repitió el vacuno en Mercolleida.

En cuanto al ganado para vida, repetición en Extremadura , como en Salamanca el pasado lunes. En el mercado de Torrelavega -que sigue fuerte en asistencia con 1.700 reses- si bien se vendió rápido el ganado de abastos, hubo esta semana más dificultades en la comercialización de la recría. Hoy se celebra el mercado de ganados de Salamanca y la Diputación prepara corrales para 604 cabezas (225 terneras; 350 terneros; 1 toro; y 28 vacas): son más del doble de ejemplares previstos que la semana pasada (las reservas se hicieron para 281 reses). Entonces el mercado se celebró el martes, no en su día habitual, que es el lunes.

En cuanto al ovino, falta oferta de animales pequeños y eso se ha reflejado en la mayoría de las principales lonjas de precios, con subidas de más a menos, que incluso en Binéfar terminaron con descenso en las categorías de corderos con más de 28,1 kilos. En esta Lonja, subieron las ovejas, como en la de Segovia donde, sin embargo, repitieron el resto de categorías. En Extremadura, subidas de todas las categorías de corderos- desde los 0,20 euros/kilo de los de 15 kilos a los 0,11 de los de 28 kilos- y repetición de las ovejas.

En relación al mercado de cereales, apenas se compra y apenas se vende y los precios siguen estables: se reflejan aún así subida de las cebadas y más estabilidad, aunque con algunos signos negativos, en el trigo. En cuanto al maíz, cotizó por primera vez esta campaña en la Lonja de León a un precio de 215 euros/tonelada. En Salamanca, cuya Lonja Agropecuaria se reúne este lunes 20, su precio es de 213. A 200 cotiza en Valladolid y Palencia.

En porcino, siguen los descensos del de capa blanca -en Segovia solo se libró el cochinillo-, en contraste con el ibérico de cebo, que mantiene subidas. Araporc subió también el precio del ibérico de cebo de campo y tanto esta Lonja como la de Extremadura aumentaron la cotización de los lechones. En la de Salamanca se acordó en la última sesión el incremento de precio de los lechones ibéricos puros.