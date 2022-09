Incertidumbre entre los regantes del Águeda en la recta final de la campaña en Miróbriga

La incertidumbre está marcando la recta final de la campaña de riego entre los agricultores y ganaderos de Ciudad Rodrigo, integrados en la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del Pantano del Águeda, segunda elevación, debido a que “no sabemos cuándo se da el agua o cuándo se dejará de dar”, afirmaron este viernes.

Una inseguridad que está marcada por los problemas administrativos y de gestión que lastran el funcionamiento de la comunidad en los últimos años “porque en los tres últimos ejercicios no se han pasado al cobro las derramas y ahora quieren que se pague todo de golpe, cuando mucha gente o no está de acuerdo al no realizarse los trámites necesarios o simplemente no puede hacer frente a este desembolso económico de golpe”, señalaron los comuneros consultados.

Este problema surge de los años de pandemia en los que no se celebraron juntas de la comunidad de regantes, aunque ahora se han puesto al cobro tres derramas, sin la aprobación correspondiente por la junta de comuneros.

“Sí que estamos de acuerdo en pagar, porque efectivamente se ha regado durante estos años, pero lo que no se puede hacer es pedir todo junto y menos amenazar como se ha hecho con cortar el riego a todos”, afirmaron.