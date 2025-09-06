Homenaje sorpresa de la Diputación al jefe de zona de Salamanca de Nanta por su jubilación tras más de 40 años de trayectoria Visiblemente emocionado, José Ignacio Hernández ha agradecido el gesto y ha destacado que, aunque se jubile oficialmente, como persona y profesional, no se retirará del todo

El jefe de zona de Salamanca de Nanta, José Ignacio Hernández, y el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, durante el homenaje.

Belén Hernández Salamanca Sábado, 6 de septiembre 2025, 11:50

La Diputación de Salamanca ha rendido este sábado un emotivo homenaje sorpresa al jefe de zona de Salamanca de Nanta, José Ignacio Hernández, conocido como 'Nacho Nanta', quien se jubila este año tras más de cuatro décadas dedicadas al sector agropecuario.

El presidente de la institución provincial, Javier Iglesias, le ha hecho entrega de una placa con la inscripción 'La Diputación, a José Ignacio Hernández, por su presencia, apoyo y colaboración en la feria agropecuaria durante toda una vida'.

Visiblemente emocionado, Hernández ha agradecido el gesto y ha destacado que, aunque se jubile oficialmente, como persona y profesional, no se retirará del todo.

Durante el acto, se ha subrayado su compromiso con la feria agropecuaria y con la empresa Nanta. «Nanta es uno de los ángeles que nos han servido siempre, toda la vida, de los mejores y en todos los momentos. Muchas gracias, Nanta», ha afirmado Javier Iglesias, resaltando la dedicación de Hernández.

Iglesias también ha destacado dos cualidades fundamentales de 'Nacho': su generosidad y su compromiso, siempre acompañado de una sonrisa que lo ha caracterizado a lo largo de toda su carrera. «Salamanca y el sector primario tienen la suerte de contar con personas como él», ha concluido.