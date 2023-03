Herminio Velasco (UCCL): “La nueva PAC la han diseñado oficinistas”

La nueva PAC es “ruinosa y no ha comenzado con buen pie”, según señala el presidente en Salamanca de la organización agraria UCCL, Herminio Velasco, “la han diseñado oficinistas que no saben nada del campo y sus necesidades reales, ni en Madrid, ni en Bruselas. En los ecoesquemas obligan a que todo sea verde, como si nuestras tierras fuesen un jardín y hay que utilizar leguminosas o bien oleaginosas donde no se dan ni las hemos visto en la vida. Tenemos que vernos obligados a sembrar lo que ellos quieren en lugar de lo que nos dará dinero y rendimiento”.

Las quejas del agricultor también se extienden a la reducción del tamaño de las explotaciones, “a partir de 120 hectáreas se pierde dinero y se suma otro quebradero de cabeza al profesional del campo”. Un tercer punto de discordia es la consideración de la figura del ‘agricultor activo’, ya que Velasco asevera que, “no la han querido tocar y puede ser más agricultor alguien que tenga otro puesto de trabajo en la ciudad que alguien que destina todo su tiempo a las tierras”.

El bloque de trabajo de los ganaderos tampoco sale bien parado con la nueva normativa de la PAC a juicio del presidente de UCCL en Salamanca, “la carga ganadera es menor que la teníamos antes, pero por ejemplo hay que tener más tierras para las mismas cabezas de ganado vacuno, en el caso de los becerros hay que pasar la prueba de la tuberculina antes de ira al cebadero.... Es un planteamiento con mucha más burocracia que se ha diseñado en las oficinas y con los ecologistas”. Uno de los avisos más serios del futuro del sector que lanza Herminio Velasco es que, revisando la cifra de profesionales que se dedican al campo, “quedan la mitad de los que había hace 40 años, cuando empecé, y ahora hay más gente a la que abastecer, pero el sector es cada vez menos rentable”.

La subida imparable de los precios de la luz, los abonos y los combustibles “hacen que trabajemos a pérdidas en muchos casos y eso no es sostenible”, recalca Velasco, “por ejemplo se van cerrando muchas explotaciones de leche y de ovino, ya quedan muy poquitas en Salamanca. Por ejemplo en Aldeatejada había un millar de vacas y no queda ninguna”. La incorporación de jóvenes al sector tampoco tiene buenas perspectivas, “la PAC iba a incentivar esta faceta, pero no funciona e incentivar la jubilación anticipada para que se incorporen otras generaciones tampoco”.

