“Todo lo andado se ha desandado por la decisión casi unilateral del Ministerio de incluir al lobo en la lista del LERSPE”

–Como bióloga siempre he acariciado ese objetivo. Somos muchos los que sabemos que el control cinegético de la especie, a través de cupos, no contribuye a minorar los ataques al ganado. Es más, puede darse incluso el efecto contrario. Pongamos el caso de una manada de lobos donde los lobos alfa enseñan a la manada a cazar especies silvestres. Ellos suelen ser los padres y los líderes del grupo. Si en una batida se cazan estos lobos, la manada quedará desestructurada y muy posiblemente comenzará a cazar presas más fáciles.

–Porque he crecido con el lobo. He mamado el amor a esta especie, así como al mundo rural y a la ganadería extensiva y creo firmemente que ambos pueden convivir e incluso beneficiarse. No olvidemos que mi padre era de un pueblo de pastores. Y porque llevo muchos años trabajando por apaciguar el conflicto y conseguir que el lobo y la ganadería puedan convivir. Para que en España no dejen de escucharse los hermosos aullidos del lobo.

–Pues hay de todo. Hay un sector radical y muy beligerante que se supone además que es él que se abandera con la protección del lobo, que me está poniendo verde por redes sociales. Ellos abogan por que no se haga ningún tipo de control letal de la especie, bajo ninguna circunstancia, y me ven como una traidora del mensaje de mi padre que paradójicamente, no han entendido en absoluto. Son precisamente este tipo de grupos los que más contribuyen al odio hacia la especie y el enconamiento del conflicto. De este modo algunos otros radicales, del bando contrario, se tome la justicia por su cuenta usando métodos como el veneno y el furtivismo que son, a día de hoy, la peor amenaza para el lobo. Es decir, que alimentan lo que más amenaza a la especie. Curioso, ¿no?

–Decía (en concreto en la revista ‘COAG informa’) que elevar de protección del lobo “no me parece una decisión ni social ni científicamente necesaria y podría incluso ser contraproducente para la propia especie”. ¿Qué opina de que exista un comité científico en el que supuestamente se ha apoyado la ministra para dar este paso?

–Es importante aclarar que la especie se ha incluido en el LESRPE después de que una ONG (ASCEL) iniciase un procedimiento por la vía administrativa y contenciosa para que el Ministerio incluyese al lobo en dicha lista. El Ministerio estaba obligado a someter dicha solicitud a análisis de un comité científico oficial independiente, como parte del procedimiento administrativo.

El comité se manifestó a favor de incluirla en el LESRPE pero no como especie vulnerable, lo que significa que deja de ser cinegética, pero puede someterse a controles letales en determinados casos. En este sentido yo estoy de acuerdo con el fondo, pero no con la forma. Opino que deberíamos haber llegado a este objetivo -que el lobo pasase a tener un estatus único en toda la península como especie no cinegética- pero como fruto del consenso, la mediación entre sectores y la puesta en marcha de medidas necesarias para el sector ganadero.

Creo que el comité científico debería haberse dado cuenta de que el lobo no es sólo una especie amenazada, como cualquier otra, sino una especie cuya conservación implica un enorme reto social. En este sentido tendrían que haber recomendado la contribución, en su dictamen, de la opinión de científicos expertos en antropología, psicología, mediación social, etc... la ciencia no se puede aislar de la realidad socio cultural y menos cuando se van a tomar medidas que afectan a las personas y sus formas de vida. Está más que probado que las medidas de conservación que se toman, en contra de la población que comparte su espacio con estas especies, no son efectivas y llevan incluso al efecto contrario al objetivado.

–Aboga por el consenso pero ¿deben tener más peso las comunidades loberas que las otras en la toma de decisiones?

–Creo que si se trata de que todos los españoles decidamos sobre qué estatus debe tener el lobo, lo que a priori no me parece mal, todos deberíamos contribuir a los costes que dicha decisión represente. Es decir que todas las comunidades autónomas, en función de su población, deberían contribuir económicamente a cubrir todos los costes derivados de la convivencia de la especie con la ganadería a nivel nacional. Desde las indemnizaciones, a la formación para ganaderos que vayan a empezar a convivir con la especie, a costes de implementación y mantenimiento de medidas disuasorias, etc...