¿Qué es la gripe aviar?

La influenza aviar o gripe aviar es una enfermedad altamente contagiosa causada por el virus de la familia Orthomyxoviridae, del género Influenzavirus A y B. Hay varias cepas del virus, según la gravedad de la enfermedad en las aves de corral: la influenza aviar de baja patogenicidad (IAAP), que suele causar enfermedad leve; y la influenza aviar de alta patogenicidad, que provoca signos clínicos graves y altas tasas de mortalidad. Los dos últimos casos detectados en Salamanca son de alta patogenicidad, pero en aves silvestres.

¿Cómo se transmite?

Los virus de la influenza aviar se eliminan a través de las heces y las secreciones respiratorias de las aves infectadas, por lo que la enfermedad puede transmitirse a través del contacto directo con secreciones de las aves infectadas, o por contacto indirecto a través de medios, en especial el agua, contaminados.

¿Por qué preocupa en España?

En los últimos meses se han detectado brotes de IAAP en aves de corral, cautivas y silvestres principalmente en la zona centro y norte de Europa, así como en la Península ibérica. En particular, ha habido aumento del número de casos detectados en las últimas semanas, lo que según el Ministerio de Agricultura indica empeoramiento de la situación, con consiguiente aumento de riesgo en España.

¿Afecta al hombre?

Sí, puede infectar a humanos, con síntomas que varían entre leves o graves. La transmisión a humanos ocurre principalmente por contacto directo con aves infectadas, sus heces o ambientes contaminados, no a través de alimentos cocinados. Existe también riesgo de casos de transmisión entre humanos porque el virus circula en mamíferos.

