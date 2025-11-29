¿Por qué es tan grave la aparición de la peste porcina africana? Atentos a los países que cierran Su reaparición en jabalíes pone en alerta al sector porcino y amenaza exportaciones clave de España

Susana Magdaleno Salamanca Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:09

El regreso de la peste porcina africana (PPA) a España tras 31 años sin casos, con la confirmación de dos focos en jabalíes en Cataluña (Barcelona), preocupa por sus importantes consecuencias sanitarias y comerciales.

La PPA es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a cerdos domésticos y jabalíes. No se transmite al ser humano, pero sí causa una alta mortalidad en el porcino. Los animales se contagian por contacto directo, por carne o productos contaminados, y por vectores u objetos contaminados. No existe vacuna para los animales frente a esta enfermedad, ni se prevé disponer de ella a corto plazo.

La primera consecuencia de la confirmación de PPA ha sido la pérdida por parte de España del estatus de país libre de esta enfermedad ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), con repercusiones inmediatas en los certificados de exportación de porcino a terceros países. En la reunión celebrada este viernes entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el sector, se puso de manifiesto la situación con algunos países fundamentales para España tras este cambio de estatus, con previsión de cierre temporal de exportaciones hacia ciertos mercados.

En el caso de China, el Gobierno de España firmó a mediados de noviembre un protocolo de regionalización, que implica que el cierre de exportación solo afectaría a la zona afectada por el foco, no al conjunto del territorio. No obstante, estaba por determinar la postura final que adoptaría China.

En cuanto a Japón, se daba prácticamente por asegurado el cierre de exportaciones. Por su parte, Reino Unido y Corea aceptan la regionalización, permitiendo exportaciones desde zonas libres de la enfermedad dentro del territorio español. En la Unión Europea, no habrá restricciones comerciales fuera de la zona infectada de 20 kilómetros.

El periodo mínimo para recuperar la normalidad es de 12 meses sin nuevos casos. Las administraciones han hecho un llamamiento a extremar las medidas de bioseguridad en granjas, facilitar el control y evitar la expansión de la peste porcina africana (PPA).

Las organizaciones agrarias han destacado su preocupación por la fauna salvaje y los efectos que esta tiene en la cabaña ganadera en cuanto a transmisión de enfermedades, especialmente ahora que la PPA ha vuelto a España con jabalíes como protagonistas. Donaciano Dujo, presidente de ASAJA Castilla y León, recordó que «siempre hemos mantenido que hay demasiada fauna salvaje, que nos trae enfermedades y supone un problema en Castilla y León», refiriéndose no solo a los jabalíes. No obstante, destacó su confianza en el sector porcino, muy avanzado en medidas de bioseguridad.

COAG, por su parte, propuso en la reunión del viernes capturar jabalíes en la zona afectada mediante jaulas para evitar su salida del área infectada. Lorenzo Rivera, coordinador de esta organización agraria en Castilla y León, subrayó la importancia de mantener la cautela frente a las enfermedades animales, como ha ocurrido, por ejemplo, con la dermatosis nodular. Los focos en Cataluña se han producido en una zona con densidad moderada de jabalíes y baja concentración de explotaciones porcinas, lo que previsiblemente facilitaría su control.