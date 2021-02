La exportación de ganado por barco a países árabes sufre un duro golpe por el cierre del puerto de Cartagena (Murcia) hasta que el Ministerio de Agricultura resuelva qué hacer con el “Karim Allah”, un barco con bandera de Libia que ha vuelto a atracar allí después de ser rechazado por Turquía y de llevar desde el 18 de diciembre en el mar, sin poder ir a puerto. Ahora la exportación se realiza desde el otro puerto autorizado en España, el de Tarragona, pero que sufre la misma amenaza que el anterior, porque otro barco, el Elbeik (con bandera de Togo) vuelve también a ese puerto, desde donde salió, tras ser rechazado también por Turquía.

El corte del envío de ganado (vacuno y ovino) con destino a países musulmanes se produce en un momento delicado porque justo la semana que viene ya aumentaba la exportación por esta vía por la llegada del Ramadán, que este año se celebrará del 13 de abril al 13 de mayo. Son semanas intensas de envío, con 3 ó 4 barcos que zarpan solo desde Cartagena con este motivo.

El rechazo de ambos barcos se produce porque Turquía sospecha que hay reses infectadas de “lengua azul”, a pesar de que las reses zarparon con el certificado oficial sanitario de las autoridades españolas y con la conformidad del país de destino. Este viernes terminaba la inspección de los animales por parte de los servicios veterinarios del Ministerio de Agricultura -en el “Karim Allah” hay 895 y se han producido en el viaje 20 bajas- y se espera que el Ministerio decida qué hacer con los animales, aunque todo parece indicar que desembarcarán y serán sacrificados. Pese a los temores iniciales, fuentes próximas a las autoridades sanitarios indicaron que están “bastante mejor de lo que se podía esperar” después de tanto tiempo de viaje.

La Asociación de Productores de Vacuno -ASOPROVAC- ha pedido al Ministerio de Agricultura que suspenda la exportación con Turquía. “Mientras no exista más seguridad jurídica, no se puede permitir”, señalaba a este periódico Matilde Moro, gerente de este colectivo que agrupa al 70% de la producción de vacuno de España. Resaltó que Turquía no es el principal destino de ganado de España -lo son Libia y Líbano- y que lo importante ahora es “recuperar la confianza y que no tenga consecuencias comerciales”.

ASOPROVAC y también el puerto de Cartagena destacan que es la primera que ocurre esto después de 20 años de experiencia en la exportación. “Lo que ha pasado es tan sorprendente...”, señaló Matilde Moro.

Colectivos animalistas que llevaban tiempo criticando este tipo de viajes han intensificado sus protestas a raíz de lo ocurrido. Así, por ejemplo, Igualdad Animal ha pedido la suspensión de los viajes largos a la Comisión Europea y al Ministerio de Agricultura y esa solicitud ha sido firmada por algo más de 22.000 personas.