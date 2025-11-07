Los ganaderos salmantinos piden cambios en los protocolos y saneamientos

D. Sánchez Tamames Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:33 Comenta Compartir

Más de un centenar de ganaderos de la provincia de Salamanca acudieron este viernes a Tamames a la llamada de once asociaciones para poner en común las preocupaciones del sector ante la nueva enfermedad de la Dermatosis Nodular Contagiosa y los saneamientos en las explotaciones. Jacinto Sánchez, ganadero de Tamames y portavoz de Ganaderos Unidos, junto con Antonio Martín-Tabernero, de la Asociación de Ganaderos de Reses de Lidia, explicaron a los presentes en qué punto se encuentran estos temas en la comunidad.

En relación con la dermatosis, Martín-Tabernero pidió a los ganaderos que, «si es posible», no adquieran animales procedentes de Francia, donde se encuentra uno de los focos de esta enfermedad, y detalló que las nuevas pautas marcadas por la Junta de Castilla y León son menos rígidas «mientras estemos exentos de casos». Ambos recordaron que los protocolos establecen el sacrificio de todas las cabezas si se detecta un positivo, y un matrimonio de ganaderos de Burgos expuso su caso: 400 vacas sacrificadas por un caso de tuberculosis. «La situación es grave y nos preocupan ambas enfermedades», matizó Jacinto Sánchez.

En cuanto a los saneamientos, los ganaderos lamentan que «estamos igual o peor que antes» tras el cambio de empresa encargada hace unos meses. Según se detalló en la reunión, próximamente mantendrán un encuentro con la Junta, a la que exigirán que «ciertos veterinarios dejen el campo y la vacunación libre». Si estas peticiones no se cumplen, «no descartamos tener que hacer algún tipo de movilización». Los ganaderos advirtieron que «nos van a llevar a la ruina; es normal que nadie quiera ser ganadero».

