Gallinas encerradas: montan «gimnasios» para que no se estresen Preocupa el bienestar de las camperas, acostumbradas a estar todo el día fuera de la nave, e idean entretenimientos para ellas: «Lo que viven es muy parecido a nuestro encierro por el covid»

Susana Magdaleno Salamanca Martes, 11 de noviembre 2025, 20:00

Las granjas se convierten en «gimnasios» para las gallinas, ahora que estos animales viven en un encierro obligatorio debido a las medidas de prevención frente a la gripe aviar. Las que sufren esta etapa de confinamiento son aquellas gallinas que hasta ahora pasaban la mayor parte del día en el exterior. Es el caso de las camperas que tienen Alejandra González y Paula Perulero en Galinduste, o de las de Ángela Hernández, en Santibáñez de Béjar, ambas en zona de especial vigilancia de la provincia de Salamanca.

Ahora, la preocupación de las propietarias de estas dos granjas no es la producción de huevos, sino el bienestar de las gallinas. «Ahora lo que queremos es proporcionarles entretenimiento y estímulos», explica Alejandra. Una de las ideas es la que ya ha puesto en marcha Ángela, que consiste en colgar balas de alfalfa «para que las gallinas puedan ejercitarse y entretenerse». En Galinduste tienen previsto también echar piedrecitas por la nave para que las gallinas sigan llenando el buche de ellas y machacando el pienso, como hacen cuando salen al exterior, y así se entretengan. O colgar «trenzas» entre las que puedan rebuscar. «Ellas se pasan el día rebuscando, y lo que queremos es replicar lo que tienen fuera, aunque sea menos», explica Alejandra.

«Lo que viven es muy parecido a nuestro encierro por el covid», señalan. Antes de las medidas por la gripe aviar, explica Alejandra, las gallinas estaban en la nave hasta ese primer momento en el que ponen el huevo y, a partir de entonces, se levantaban las persianas y ellas salían al exterior, hasta el anochecer, cuando regresaban. De noche, las persianas se bajaban hasta el día siguiente. Ahora esa dinámica se ha interrumpido y, con esto, reconocen que se rompe la idea de cría de gallinas con la que abrieron las dos granjas.

No saben qué ocurrirá con la producción de huevos. Alejandra no cree que vaya a afectar mucho, aunque al principio las gallinas se estresen. Ángela, en cambio, cree que sí va a repercutir. «Puede ser que baje la producción, sobre todo en sistemas alternativos como el nuestro, de huevos camperos y ecológicos: las gallinas están acostumbradas a salir al campo y eso les trastoca la vida».

En cuanto a si el precio del huevo seguirá subiendo, coinciden en que sí. «Mientras no se estabilice el avance de la influenza aviar, pensamos que seguirán subiendo porque el consumo sigue al alza y la oferta está mermando», explica Ángela, desde Santibáñez de Béjar. Alejandra está en la misma línea y señala que a la gripe aviar se une, vinculado también a lo anterior, la exportación de huevos y la nueva legislación de la Unión Europea que ha anunciado el fin en 2027 de la cría de gallinas en jaulas.

En cuanto a la amenaza de la gripe aviar, Alejandra reconoce que encerraron a las gallinas sin esperar a este lunes, nada más conocerse el caso de Pelayos, municipio próximo, en aves silvestres. También consideran que en una granja «pequeña», de estas dimensiones, aunque es difícil evitar el contacto con aves silvestres, es más fácil controlar la bioseguridad que en otras de grandes dimensiones, que dependen, por ejemplo, de grandes sistemas de ventilación.