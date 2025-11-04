«Es fundamental realizar estrictos protocolos de control de movimientos por la dermatosis» Christian de la Fe, catedrático de Sanidad Animal, considera también que el cierre de ferias es «una medida coherente»

Christian de la Fe, catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia.

¿Cómo se contagia la dermatosis?

—Es una infección vírica cuya transmisión principal, a cortas distancias está asociada principalmente a los vectores hematófagos -moscas, mosquitos, garrapatas-. Del mismo modo, y dado que los individuos infectados excretan el virus en diversas secreciones y excreciones -oral, conjuntival, nasal…- la transmisión por contacto directo es posible, aunque parece tener una menor importancia epidemiológica en el mantenimiento y transmisión de la infección. A largas distancias, parece fundamental el movimiento de individuos infectados y de material contaminado y vectores. De ahí que sea fundamental realizar estrictos protocolos de control de movimientos, desinfección y desinsectación.

¿En qué se diferencia en cuanto a contagio con la lengua azul o de la enfermedad hemorrágica?

—Son virus diferentes, y eso ya, de por sí, es un elemento fundamental. La dermatosis afecta a los bovinos, mientras que en el caso de la lengua azul o la EHE, existen otras especies que se infectan y desempeñan un papel importante en la transmisión y mantenimiento de la infección. Cuantas menos especies, en principio, menor complejidad.

¿Qué primeros síntomas va a notar el ganadero en sus animales?

—Depende de la fase. Al comienzo, los signos clínicos pueden ser bastante inespecíficos -fiebre, secreción nasal, conjuntival-, si bien con el transcurso de los días y las semanas, se observa la aparición y desarrollo de las típicas lesiones que aparecen en la piel y las mucosas de determinadas partes del cuerpo -cabeza, dorso, patas, morro, genitales, ubres…en algún o algunos animales. Esto puede venir acompañado de otros síntomas asociados a la respuesta inflamatoria que se instaura, como edema en diversas localizaciones, cojeras y el importante aumento de tamaño del tejido linfoide en los animales afectados. En los rebaños de aptitud láctea, puede observarse el descenso drástico de la producción.

¿Se manifiesta en terneros o en animales adultos?

—La enfermedad puede afectar a individuos de todas las edades.

¿Afecta más al ganado extensivo o al intensivo?

—La infección afecta a todo tipo de razas y animales de cualquier aptitud, independientemente del régimen de explotación.

Se han suspendido ferias y mercados en algunas comunidades autónomas, ¿le parece una medida adecuada de prevención?

—Me parece una medida coherente con la situación epidemiológica compleja que vivimos, hasta que podamos ir viendo la evolución de la enfermedad y de las medidas de control.

¿Y cerrar la exportación de ganado vivo?

—Estas enfermedades pertenecientes a la lista A de la UE tienen unas repercusiones económicas evidentes, incluyendo cómo afecta al estatus de tu país a la hora de exportar animales vivos y otros productos. Ahí nos referimos a que nos cierran el mercado a nosotros. Entiendo que España, en función de la evolución, debe tomar las medidas que estime oportunas y llegar a acuerdos comerciales con sus potenciales socios. Otra cosa es cerrar tú las exportaciones por completo, como ha hecho Francia hasta el 5 de noviembre. Entiendo que esa decisión se toma tras analizar la situación epidemiológica de la infección en tu país.

Existe una vacuna, desde el punto de vista científico ¿sería posible aplicarla de forma preventiva?

—La vacuna puede aplicarse en animales no infectados y estimula la generación de una respuesta protectora en los animales en un plazo aproximado de 25 días. Aplicarla en un rebaño o zona, son decisiones que deben tener en cuenta la situación y evolución de la enfermedad, y por supuesto, las directrices legales.

¿Son compatibles las vacunas de la dermatosis, lengua azul, EHE?

—Son virus y vacunas diferentes con diversa utilidad según la situación.

¿Cuáles les parecen las recomendaciones prioritarias a ganaderos?

—Bioseguridad estricta y control de movimientos y de vectores es lo más conveniente en estos momentos.

¿Confía en que no se extienda?

—Se está vacunando rápido y de momento la mayor parte de los casos se concentran en un área muy concreta. Serán las semanas las que nos indiquen cómo evoluciona la infección y si se presenta algún brote clínico en otras zonas del país, lo que, evidentemente, complicaría la resolución exitosa a corto plazo de la situación actual.

