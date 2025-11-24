«Es frustrante: vacunas y cumples protocolos y no consigues detener la lengua azul»

Susana Magdaleno Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:46 Comenta Compartir

El pasado 11 de agosto el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confirmó el primer caso del serotipo 3 de la enfermedad de la lengua azul en Salamanca, el más agresivo de los detectados esta campaña: era un foco en un rebaño de ovejas de Lagunilla, que además había sido vacunado de este tipo y también del 4. La vacunación de ovejas fue en noviembre y la de corderas, en mayo, y no aplicó también dosis de serotipos 1 y 8 porque en ese momento no había disponibles.

Lo que le sorprende al ganadero afectado, Ismael Gómez, es que ahora, pese a haber pasado ya tres meses, sigue sufriendo bajas en la explotación. No ha recibido ayudas y ha tenido pérdidas por abortos, o por corderos con debilidad al nacer. «Estamos acabando la parición de otoño y vemos que a las que abortaron hay que sumarles ovejas que no quedaron preñadas y de 300 que deberían haber parido, lo van a hacer unas 210», señala.

La explotación estaba formada por un rebaño de 550 ejemplares y cuatro dieron positivo a lengua azul. Desde que el 22 de julio vio síntomas compatibles, tuvo 90 ejemplares afectados, con entre 3 y 7 días de recuperación, y con la fiebre alta como principal síntoma. En este proceso se le han muerto una decena de ovejas y supera la treintena de abortos, a lo que suma casos de corderos que nacen extremadamente débiles.

Al vacunar, una oveja murió, otra abortó y una más tuvo síntomas y, aún así y a la aparición del foco, el ganadero estaba convencido de haber hecho lo mejor. Ahora, meses después sin conseguir frenar la enfermedad, Ismael explica que lo que siente es «la frustración al ver que has cumplido con los protocolos de vacunación y desinsectación en tiempo y forma y no consigues detener la enfermedad. Es duro llegar cada día con la idea de ver cuántos animales tendrán síntomas. Quiero pensar que si no llegan a estar vacunadas, hubiera sido peor», explica. Lo que le ocurre a Ismael Gómez en su explotación, les pasa a otros ganaderos porque, al parecer, es un proceso habitual en el serotipo 3. Confía en que la enfermedad remita, puesto que ya han pasado tres meses, pero soporta fuertes pérdidas en la explotación y amenaza su viabilidad. Expertos consultados por este periódico reconocen que el único tratamiento es el de antiinflamatorios cuando se detectan los primeros síntomas.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publica el primer foco detectado para cada serotipo a nivel provincial y en el caso de Salamanca han sido el 3 -este caso de Lagunilla- y el 8, confirmado en una explotación ganadera de vacuno de Chagarcía Medianero. ASAJA ha pedido a la Junta ayudas para los afectados en Castilla y León. Hay comunidades que dan subvenciones a los afectados, la última, Andalucía, y otras, como Castilla y León, la dosis de vacuna gratis, en lo que ha invertido más de 5 millones desde 2024 para adquirir 9 millones.

La lengua azul es una enfermedad vírica, de la familia Reoviridae, que afecta a los rumiantes tanto domésticos como salvajes. Es transmitida por la picadura de ciertas especies de mosquito del género Culicoides.