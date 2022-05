Fracaso de la siembra sobre barbecho: solo hay un 11,7% menos

La posibilidad de sembrar sobre barbecho no ha calado entre los agricultores de Castilla y León, donde pese a esta autorización de la Comisión Europea para salvar la falta de grano procedente de Ucrania, su superficie solo se ha reducido un 11,7% con respecto a la campaña pasada. En Castilla y León y según datos facilitados por la organización agraria ASAJA, si en la campaña 2021 se dejaron 489.112,42 hectáreas de barbecho, en este 2022 la superficie declarada a la Junta de Castilla y León ha sido de 431.938,88. Los agricultores ya habían advertido que la medida llegaba tarde porque no fue efectiva hasta los últimos días de marzo y ya entonces era muy complicado planificar cultivos porque en barbecho quedaba la posibilidad de sembrar principalmente girasol, garbanzos o guisantes, pero no todas las tierras eran adecuadas y muchas no estaban preparadas.

El cultivo que más ha crecido en Castilla y León ha sido el de oleaginosas (principalmente girasol), en concreto un 50,6% en total con respecto al año pasado. Los datos de ASAJA apuntan a un aumento de 151.569,75 hectáreas de oleaginosas -también incluye colza o soja- al pasar de las 299.273,07 hectáreas de la PAC 2021 a las 450.842,82 declaradas este año. Ha crecido sobre todo la superficie de girasol por una parte por esa posibilidad de sembrar en barbecho, pero también porque ha habido agricultores que han elegido este cultivo porque es menos caro de producir y también más resistente a situaciones de sequía. Eso explicaría también la reducción de un 9,6% en la superficie de maíz en Castilla y León con respecto a la campaña pasada -12.918,16 hectáreas menos- y también en parte esa drástica reducción en remolacha, del 20,2% y el descenso del 4% en cereales. En regadío, la bajada más importante ha sido no obstante en cultivos hortícolas, con costes de producción altos, que cayeron un 30,9%.

Ayer el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, volvió a insistir en que el Gobierno de España medie para que la Comisión Europea permita volver a sembrar la superficie en barbecho y, también no rotar cultivos en el año 2023 para evitar problemas de abastecimiento.

Solo han aumentado este año en el conjunto de Castilla y León, aparte de las oleaginosas, las proteaginosas -un 15,5%-; los frutos de cáscara -11,1%- y los pastos -2,2%-. Y baja, como refleja también este estudio realizado por ASAJA, la superficie de leguminosas forrajeras -un 4,4%-; la legumbre para consumo humano -0,3%-; los forrajes herbáceos -38,3%- y las hectáreas de lúpulo -2,5% menos-.

Por su parte, y en declaraciones recogidas ayer también por la agencia Efe, el presidente de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo, auguró ayer una cosecha de cereal “mala” y que, a su juicio, “no va cubrir los elevados costes de producción”. En este contexto, señaló que las provincias peor paradas serán León, Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia y sur de Valladolid.

“Ha sido un año complicado y seco, en el que marzo y abril fueron lluviosos y dieron expectativas de una buena cosecha, pero mayo se ha llevado por delante esas buenas expectativas”, señaló ante los periodistas.