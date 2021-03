El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó este jueves una moción consecuencia de interpelación propuesta por Foro Asturias a la que se sumaron PP y Vox y que finalmente obtuvo también los votos favorables de UPN. La iniciativa instaba al Gobierno a no incluir al lobo en el listado de especies silvestres en régimen de especial protección (LESPRE) y, además que este pudiera cazarse no solo al norte sino también al sur del Duero.

La iniciativa fue rechazada con los 166 votos contrarios de PSOE, Unidas Podemos, Bildu, Más País, Teruel Existe, BNG y Nueva Canarias y las 38 abstenciones de ERC, JxCat, PNV, CUP y Cs, frente a los 143 votos favorables que sumaban los proponentes, informa Europa Press.

La iniciativa es resultado de la negociación del texto de la moción consecuencia de interpelación defendida este martes por Foro de Asturias y las enmiendas presentadas a la misma por PP y Vox, que coinciden en solicitar al Ejecutivo, no sólo no incluir las poblaciones de lobo al norte del Duero en el LESPRE, sino revertir esta protección que ya reciben actualmente las poblaciones al sur del Duero, que no se pueden cazar.

Concretamente, en el texto pactado el Congreso pretendía declarar su apoyo incondicional a la ganadería extensiva de especial trascendencia para la supervivencia del mundo rural.

En el Senado, el pleno rechazó el miércoles una moción por la que se insta al Gobierno a paralizar el proceso de aprobación de la orden ministerial para incluir a todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe) dejando de ser una especie cinegética. La moción, de una interpelación impulsada por el Grupo Parlamentario Popular (GPP) que contó con la inclusión de una enmienda de adición, registró 257 votos emitidos telemáticamente, con 107 a favor -97 del Grupo Popular, 4 de Cs, 1 del Grupo Nacionalista y 5 del Mixto; 118 en contra y 32 abstenciones.