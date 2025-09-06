Firme apuesta por la genética y la calidad de la carne

EÑE / Paula Zorita Sábado, 6 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Morucha vuelve a estar presente un año más en 'Salamaq', la gran feria del campo y la ganadería, para poner en valor esta raza autóctona tan ligada a la dehesa charra. Su presidente, Luis Ángel Cabezas, asegura que la prioridad de la junta directiva ha sido «frenar la bajada de censo de la raza» y los resultados comienzan a notarse. «Gracias a las ayudas de algunas comunidades autónomas y a las medidas agroambientales, hemos conseguido estabilizar el censo y en la morucha negra ya se aprecia un ligero aumento», señala.

El dirigente recuerda que el descenso de ejemplares ha estado motivado por factores como el carácter o los rendimientos cárnicos, cuestiones en las que la asociación ha trabajado para mejorar. «El temperamento de los animales se ha dulcificado y hemos modificado la calificación morfológica para lograr mejores rendimientos cárnicos», apunta.

Luis Ángel Cabezas destaca dos grandes cualidades que hacen de la morucha una raza competitiva: su rusticidad y su alta fertilidad. «Tener un ternero al año es un dato clave que permite que las cuentas de las explotaciones salgan mejor que con otras razas», recuerda. La asociación también ha abierto una línea de investigación científica para correlacionar la genética y la calidad de la carne. «Queremos demostrarlo con datos y que ese reconocimiento repercuta en el precio que recibe el ganadero», afirma.

En el último año, gracias a esas ayudas, se han incrementado los animales criados en pureza y la producción de añojos destinados a carne, un producto que empieza a tener mayor visibilidad en puntos de venta nacionales. «Carrefour es un ejemplo, pero queremos que haya más canales estables de comercialización», añade Cabezas.

Actividades en 'Salamaq 2025'

Durante 'Salamaq 2025', la Asociación de Raza Morucha ofrece un completo programa en el que destacan el XLI Concurso Morfológico (jueves 4, a las 17:00 h), las degustaciones de carne 100% morucha (jueves y viernes), el concurso de fotografía, actividades infantiles como el cuentacuentos «Moruchina» y la subasta oficial de ejemplares (lunes 8).

La cita se completa con exposiciones permanentes de ganado y de fotografía, así como la tradicional comida de confraternidad en la finca Castro-Enríquez.

Con esta agenda y el trabajo de la asociación, la morucha vuelve a reivindicarse como una raza fundamental en la identidad y el futuro de la dehesa salmantina.

Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Morucha

Calle Santa Clara, 20, 37001, Salamanca

923280892

www.morucha.com