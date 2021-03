Los hermanos Mateos -Iván y Óscar- son dos de los muchos agricultores salmantinos que aprovechan ahora para sembrar patatas. A pesar de la incertidumbre sobre la apertura o no de la hostelería en verano por la pandemia, ellos no quieren que les ocurra como el año pasado, cuando por las lluvias se vieron obligados a retrasar la siembra hasta mayo, de ahí que no hayan dudado en sacar el tractor para realizar las labores.

Si en Castilla y León se esperan 1.000 hectáreas menos de patata según fuentes de la Interprofesional, ellos ‘cumplen’ con esta reducción de la superficie de siembra y si el año pasado dedicaron casi 30 hectáreas a este cultivo, esta campaña tienen previsto no subir de 24. De estas hectáreas, 20 las destinarán a la variedad agria -que es la que más depende de la hostelería- y 4 de “rojas”, que son las que demanda el mercado portugués. Estos días se reparten entre Palaciosrubios y Cilloruelo, que es donde tienen las parcelas.

En la campaña pasada se sembraron en Salamanca 4.128,59 hectáreas de patata, menos que en 2019 -cuando fueron 4.434,75- y menos que en 2018, cuando en esta provincia ascendió a 4.504,88 la superficie dedicada a este cultivo. Este año se esperan en torno a 4.000 hectáreas de patata en Salamanca, con contratos cerrados ya sobre todo para la de lavado a 13-14 céntimos de euro el kilo. En agrias hay contratos, aunque menos y a menor precio, en torno a los 12. Según fuentes de la Interprofesional, este año parece que Francia baja la contratación y sus precios y anima a que se siembre menos por la covid.