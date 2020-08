El experto analiza las advertencias de la posible llegada de la avispa asiática a la provincia de Salamanca.

–La Asociación Apis Durii denuncia que cada vez hay más ejemplares de avispa asiática en el curso del río en las Arribes del Duero, ¿cuál es la situación en la provincia? ¿Hay nidos?

–Hasta donde yo sé, tanto por mi actividad profesional como por los datos oficiales disponibles, en Salamanca no hay localizado ningún nido. Existe alguna cita de presencia de ejemplares de avispa, todos ellos de la casta obrera (estéril), pero restringidas estríctamente al límite con Zamora. Esta zona de Arribes del Duero es la que se considera como límite noroccidental en cuanto a la expansión de la avispa y, siendo un deseo casi más que una opinión, si las políticas de vigilancia y contención establecidas por la Junta se cumplen adecuadamente, sumado a las condiciones ambientales menos favorables para la fenología de la avispa que presenta la posible zona de expansión (de Arribes hacia el sur), quizá se tarde en ver nidos de vespa velutina en Salamanca. No obstante, esto no quiere decir que haya que relajarse. La Junta tiene establecidos unos protocolos de seguimiento y trampeo que regulan actuaciones para el seguimiento y detección de la avispa asiática. En esto, yo diría que las asociaciones profesionales, como Apis Durii, tienen un papel muy importante y lo están cumpliendo.

–¿Están siendo efectivas las medidas de la Junta?

–Unas medidas no son efectivas si no se ponen en práctica adecuadamente. Así, lo que está siendo efectivo es la aplicación de los protocolos de seguimiento de la plaga por parte de todos los implicados. En cualquier caso, las medidas dictadas por la Resolución de la Dirección General de Medio Natural establecen unas pautas, que podemos considerar adecuadas, para el trampeo de las avispas. También hay que tener en cuenta las posibles medidas que deben tomar (y de hecho toman) los apicultores en la vigilancia de colmenas y presencia de avispas a la hora, sobre todo, de los desplazamientos para cambiar la ubicación de las colmenas, lo que puede conllevar un transporte accidental de ejemplares de avispa; aunque tratándose de obreras estériles, es más la alarma que pueden causar que la posibilidad de su establecimiento en los lugares de destino (si no hay reina no hay posibilidad de fundar un nido). En cualquier caso, sí parece efectiva la suma de fuerzas para tener controlada la expansión.

–¿Se debería actuar ahora, como pide Apis Durii, para evitar la cría de reinas?

–Desconozco cuáles son las acciones que propone Apis Durii, por lo que no puedo opinar sobre ellas. Sí creo que, como ya he dicho, si se siguen adecuadamente los protocolos de trampeo y control establecidos por la Junta y se cuenta con la colaboración de los apicultores, que son los más interesados en este tema, y otros agentes como las administraciones provinciales y locales, la detección y eliminación de los posibles nidos que se encontrasen, así como la captura de reinas tanto de primavera como fundadoras de otoño serían acciones adecuadas y casi suficientes para mantener a raya la expansión de la avispa asiática. Todo esto contando, por supuesto, con que las comunidades del norte peninsular, que son las verdaderamente afectadas hasta el momento, continúen con sus actividades de localización, control y erradicación de nidos, pues esto repercute, lógicamente, en el posible desplazamiento de las avispas hacia nuestra comunidad y provincia.

–¿Se podría dar la situación de Galicia donde hay una presencia significativa?

–Lo veo muy difícil. Las condiciones ambientales no solo de Galicia, sino de todo el norte peninsular son mucho más adecuadas para los intereses biológicos de esta avispa que las que ofrece la Meseta, donde, como sabemos, únicamente se constata su presencia en el norte de Burgos, Palencia y León, en las que el paisaje climático es más similar al del norte peninsular que al de la Meseta. Por ello, creo que el salto desde los límites actuales hacia el sur es complicado. Claro que también hay que tener en cuenta que no conocemos suficientemente la capacidad de adaptación que pudiera presentar esta especie, lo que podría traducirse en un hipotético desplazamiento hacia el sur adecuándose a las condiciones ambientales y climáticas de estas zonas de posible expansión. Pero esto solo lo iremos viendo con el tiempo.