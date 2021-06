Estas son las pérdidas de la cosecha de cereza en Salamanca por culpa de las lluvias

“Las aguas por San Juan quitan vino, aceite y pan”... y en el caso de la Sierra de Francia, también cerezas. Las lluvias, que son habituales en esta zona en mayo pero no a estas alturas de junio, han acabado con gran parte de la cereza de la Sierra de Francia y la tormenta del martes remató la que quedaba en zonas donde estaban ya en los últimos días de recogida.

Agricultores consultados de la zona estiman entre un 30 y 40% la cereza perdida por este agua que ha llegado a destiempo y que ha rajado parte de la cereza o la ha tirado al suelo. No obstante, no hay datos globales porque los agricultores no aseguran la cosecha al no ver compensado el precio de la póliza con la cobertura que ofrece. Tampoco han elaborado un informe con daños porque, de momento, tampoco tienen previsto notificarlos a la Junta de Castilla y León para pedir ayudas porque no confían en que les lleguen. En Extremadura, que también ha sufrido importantes pérdidas en la cereza, la organización Unión Extremadura ha cifrado las pérdidas en el Valle del Jerte, La Vera y Las Hurdes en 31,5 millones de euros por el agua caída, que ha superado los 40 litros desde el pasado viernes.