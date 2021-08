Esperanza para los productores de ovino. Los lechazos, en máximos

Los productores de ovino viven uno de los mejores años en cuanto a precios, con los lechazos en máximos a lo largo de estos primeros meses del año. Ahora acaba julio en la Lonja Agropecuaria de Salamanca con el “extra” a 5,70 euros el kilo, que es el máximo desde 2015, igualado con el de 2017. Se da por superado por lo tanto en el sector la crisis de precios que arrastró durante la pandemia aunque, pese a ella, en julio de hace un año con la hostelería a medio gas el lechazo cotizaba en esta misma Lonja a 5,45. Lo mejor para los ganaderos es que este precio de julio, de 5,70 euros el kilo, es el mismo que tenían los lechazos “extra” en junio, un mes donde el precio no suele ser tan elevado porque no tiene el tirón actual por las fiestas de los pueblos. Así, el año pasado cotizaban a 4,60, a 4,75 en junio de 2019 y el máximo desde 2015 habían sido los 5,05 a los que cotizaba la Lonja en 2017. También de enero a mayo de este año los precios de los lechazos han estado por encima de la media de los últimos años y un ejemplo es el mes de abril, con el lechazo a 4,85 cuando en los últimos 6 años no había subido su precio por encima de los 4,35 euros de 2015.

Entre los motivos para esta bonanza de precios a la que están tan poco acostumbrados los ganaderos de ovino está la reducción de la cabaña ovino, que hace que cada vez sean menos los ganaderos con lechazos y, por lo tanto, más difícil encontrarlos en épocas donde por el menor consumo no entran tantos procedentes de otros países. Ayuda que la exportación a países árabes sigue a buen ritmo y eso hace que la demanda superara en fases a la oferta. Los ganaderos, eso sí, piden a la Junta que proteja más el lechazo de Castilla y León porque ahora, denuncian, ejemplares sacrificados en España aunque hayan sido criados en otros países llevan el sello de Castilla y León y eso confunde al consumidor.