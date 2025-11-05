España adopta medidas preventivas por el aumento de riesgo de gripe aviar

Susana Magdaleno SALAMANCA Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:56 Comenta Compartir

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha adoptado medidas preventivas en las zonas de especial riesgo y vigilancia delimitadas en España ante el aumento de riesgo de gripe aviar. Según señala en un informe publicado este miércoles, el aumento de casos notificados en aves silvestres y domésticas en la Unión Europea y en España en las últimas semanas, la previsión de bajada de temperaturas en España en las próximas semanas y los mapas de riesgo comarcal de presencia del virus «hacen recomendable aumentar el nivel de riesgo a nivel nacional y aplicar medidas».

Entra en vigor la Orden APA/2442/2006 a partir del próximo lunes 10, en relación a las zonas de especial riesgo incluidas en el anexo II y zonas de especial vigilancia del III. En esas zonas, y entre otras medidas, queda prohibida la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral; también la cría de aves de corral al aire libre, salvo que la autoridad competente lo autorice con telas pajareras u otros dispositivos que impida la entrada de aves silvestres; queda prohibido dar agua a las aves de corral procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres, salvo en el caso de que se trate esa agua a fin de garantizar la inactivación de posibles virus de influenza aviar; o queda prohibida la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centro de concentración de animales definidos en el artículo 3.7 de la Ley 8/200, de 24 de abril de sanidad animal, incluyendo los certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral u otro tipo de aves cautivas al aire libre.

En en el anexo III de la Orden APA/2442/2006, correspondiente a zonas y municipios de especial vigilancia, están incluidos en la provincia de Salamanca los de la zona del embalse de Santa Teresa (Fresno-Alhándiga, La Maya, Pedrosillo de los Aires, Berrocal de Salvatierra, Guijuelo, Guijo de Ávila, Fuentes de Béjar, Cabeza de Béjar, Santibáñez de Béjar, Puente del Congosto, Cespedosa de Tormes, La Tala, Armenteros, Horcajo-Medianero, Galinduste, Galisancho, Pelayos, Montejo, Pizarral, Aldeavieja de Tormes, Salvatierra de Tormes, Sieteiglesias de Tormes, Beleña y Anaya de Alba); y los del Azud de Riolobos (Aldeaseca de la Frontera, Paradinas de San Juan, Zorita de la Frontera, Palaciosrubios, Villaflores, Cantalpino, Arabayona de Mógica, Villoruela, Villoria, Moríñigo, Ventosa del Río Almar, Villar de Gallimazo, El Campo de Peñaranda y Poveda de las Cintas). Los municipios salmantinos están incluidos entre las zonas de especial vigilancia, sobre todo, por la existencia de datos sobre concentraciones elevadas de aves silvestres y otros factores como la imposibilidad o dificultad de evitar suficientemente el contacto entre las aves de corral u otras aves cautivas y las aves silvestres.

La gripe o influenza aviar altamente patógena es una enfermedad infecciosa de las aves, incluida en la lista del Código Zoosanitario Internacional de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, causada por cepas A del virus de la gripe. Desde el 1 de julio hasta el 5 de noviembre de 2025 han sido comunicados en la Unión Europea 139 focos de influenza aviar de alta patogenicidad en aves de corral, 708 en aves silvestres y 33 en aves cautivas. De ellos, en España 10 de aves de corral y 68, en aves silvestres. Los últimos, con fecha de confirmación del pasado 31 de octubre, en Aragón y Navarra, todos ellos de alta patogenicidad en aves silvestres (H5N1). En Salamanca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confirmó un caso el pasado 9 de septiembre en aves silvestres en el municipio de Pedraza de Alba (comarca de Alba de Tormes).