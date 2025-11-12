El enemigo 'invisible' del ganado

Susana Magdaleno Salamanca Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:40 Comenta Compartir

Los ataques de meloncillo al ganado son cada vez más frecuentes en Salamanca, según denuncia la organización agraria ASAJA, que ha solicitado de forma reiterada a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León que indemnice los daños que produce. Para ello, insta además a los ganaderos a denunciar los casos, aunque Juan Luis Delgado, presidente de esta organización agraria en Salamanca, mantiene que es algo que no suelen hacer «porque no hay indemnización, tampoco pueden demostrar que el ternero estaba bien y, a veces, terminan comiéndoselo otros animales», denuncia, en relación sobre todo con los buitres. Asegura que cada vez es más habitual ver meloncillos en el campo, pero no existe censo. «No podemos hacer nada —denuncia—. No se permite su caza y podemos entender que se conserven especies autóctonas, pero no estos animales invasores que, además, acaban con los conejos y no tienen depredador».

Este lunes, un ganadero salmantino sí denunció ante la Junta de Castilla y León la muerte de terneros, y agentes medioambientales apuntaron al meloncillo como causante, aunque no recibirá ayuda por los daños. La semana pasada, el mismo ganadero había denunciado bajas en su explotación de Sanchón de la Sagrada y suma ya seis ataques de meloncillo en dos semanas en esa finca: murieron cuatro terneros tras los ataques, uno más no sobrevivió a las heridas y ahora intenta mantener con vida a otro, de raza morucha.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta indicaron que no existe línea específica para los daños provocados por el meloncillo y que, en función de la Ley 42/2007, las administraciones públicas no son responsables de los daños, salvo que expresamente lo reconozcan. Como alternativa, el ganadero podría pedir responsabilidad patrimonial e ir a un contencioso ante la denegación. Las mismas fuentes apuntan a que, para frenar los ataques, el ganadero podría solicitar a la Administración regional la realización de un control para cazar al meloncillo, algo imposible sin autorización.

La presencia del meloncillo, o mangosta común, era testimonial hace diez años en la provincia de Salamanca y ahora, en cambio, sigue en expansión. Es un animal de origen africano que se reconoce por su cuerpo alargado, pelaje grisáceo, patas cortas, cabeza fina y cola que puede llegar a los 45 centímetros de longitud. Su peso de adulto oscila entre los casi dos kilos y los cuatro. El meloncillo es un animal carnívoro con actividad diurna y apenas activo durante la noche. Su principal alimento había sido las crías de conejo, pero hace diez años, en Andalucía, las organizaciones agrarias denunciaron su proliferación y los ataques a la cabaña ganadera. Sus víctimas más habituales son los terneros o vacas débiles, por ejemplo, en el momento del parto.