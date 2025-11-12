Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ejemplar de meloncillo. ARCHIVO

El enemigo 'invisible' del ganado

Un ganadero pierde cinco terneros en dos semanas por ataques de meloncillo

Susana Magdaleno

Susana Magdaleno

Salamanca

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:40

Comenta

Los ataques de meloncillo al ganado son cada vez más frecuentes en Salamanca, según denuncia la organización agraria ASAJA, que ha solicitado de forma reiterada a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León que indemnice los daños que produce. Para ello, insta además a los ganaderos a denunciar los casos, aunque Juan Luis Delgado, presidente de esta organización agraria en Salamanca, mantiene que es algo que no suelen hacer «porque no hay indemnización, tampoco pueden demostrar que el ternero estaba bien y, a veces, terminan comiéndoselo otros animales», denuncia, en relación sobre todo con los buitres. Asegura que cada vez es más habitual ver meloncillos en el campo, pero no existe censo. «No podemos hacer nada —denuncia—. No se permite su caza y podemos entender que se conserven especies autóctonas, pero no estos animales invasores que, además, acaban con los conejos y no tienen depredador».

Este lunes, un ganadero salmantino sí denunció ante la Junta de Castilla y León la muerte de terneros, y agentes medioambientales apuntaron al meloncillo como causante, aunque no recibirá ayuda por los daños. La semana pasada, el mismo ganadero había denunciado bajas en su explotación de Sanchón de la Sagrada y suma ya seis ataques de meloncillo en dos semanas en esa finca: murieron cuatro terneros tras los ataques, uno más no sobrevivió a las heridas y ahora intenta mantener con vida a otro, de raza morucha.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta indicaron que no existe línea específica para los daños provocados por el meloncillo y que, en función de la Ley 42/2007, las administraciones públicas no son responsables de los daños, salvo que expresamente lo reconozcan. Como alternativa, el ganadero podría pedir responsabilidad patrimonial e ir a un contencioso ante la denegación. Las mismas fuentes apuntan a que, para frenar los ataques, el ganadero podría solicitar a la Administración regional la realización de un control para cazar al meloncillo, algo imposible sin autorización.

La presencia del meloncillo, o mangosta común, era testimonial hace diez años en la provincia de Salamanca y ahora, en cambio, sigue en expansión. Es un animal de origen africano que se reconoce por su cuerpo alargado, pelaje grisáceo, patas cortas, cabeza fina y cola que puede llegar a los 45 centímetros de longitud. Su peso de adulto oscila entre los casi dos kilos y los cuatro. El meloncillo es un animal carnívoro con actividad diurna y apenas activo durante la noche. Su principal alimento había sido las crías de conejo, pero hace diez años, en Andalucía, las organizaciones agrarias denunciaron su proliferación y los ataques a la cabaña ganadera. Sus víctimas más habituales son los terneros o vacas débiles, por ejemplo, en el momento del parto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El refrán de las cabañuelas avisa con lo que llega en los próximos días: «Por San Martino...»
  2. 2 Viviendas premium de estreno a ocho minutos de la Plaza de España
  3. 3 ¿Cuántos habitantes tiene Salamanca? La mayor población en los últimos seis años y creciendo
  4. 4 La neumonía crece entre los jóvenes: «Ya no es un problema solo de abuelos»
  5. 5 Batanezón, un toro para la leyenda del Campo Charro
  6. 6 La Guardia Civil recupera en diferentes pueblos de Salamanca dos coches robados
  7. 7 Arremete contra varios locales con una piedra y acaba reducido tras una persecución a pie
  8. 8 Gallinas encerradas: montan «gimnasios» para que no se estresen
  9. 9 87 ayuntamientos salmantinos no presentaron las cuentas económicas del año 2024
  10. 10 Así va la obra del primer ascensor urbano: «Para entonces estará terminado, seguro»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El enemigo 'invisible' del ganado

El enemigo &#039;invisible&#039; del ganado