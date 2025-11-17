Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Uno de los embalses de la cuenca del Duero. EUROPA PRESS

Así están los embalses de Castilla y León después de las abundantes lluvias de los últimos días

Se encuentran 6,4 puntos porcentuales por encima de la media de la última década

E. P.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:03

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan a día de hoy 1.444 hectómetros cúbicos, lo que supone el 50,6 por ciento de su capacidad y un 6,6 por ciento menos que hace un año.

Esta capacidad supone, además, 6,4 puntos porcentuales por encima de la media de la última década.

Así, en León, los embalses de León Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño (Sistemas Esla y Órbigo) se encuentran al 40,1 por ciento, mientras que en Palencia, los embalses de Camporredondo y Compuerto (Sistema del Carrión« están al 41,9 por ciento y los deCervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo (Sistema Pisuerga) al 54,2 por ciento.

Asimismo, en la provincia de Burgos, los embalses de Arlanzón y Úzquiza (Sistema Arlanza), se encuentranal al 54,9 por ciento de su capacidad y en Soria Cuerda del Pozo (Sistema Alto Duero), está al 59,3 por ciento.

Segovia: (Linares del Arroyo y El Pontón Alto). Sistema Riaza-Duratón y Cega- Eresma-Adaja al 47,1%

Ávila: (Castro de las Cogotas). Sistema Cega-Eresma-Adaja al 47,2%

Salamanca: (Santa Teresa): Sistema Tormes al 71,6%; (Irueña y Águeda): Sistema Águeda al 59,5%

