Embalse de Santa Teresa.

El embalse de Santa Teresa está ya en «máximos»

 Ganó 122 hectómetros cúbicos solo en el último mes

Martes, 9 de diciembre 2025, 20:46

El embalse de Santa Teresa, principal de Salamanca como abastecimiento de la población y para los cultivos de regadío, ha vuelto a mostrarse como «embalse milagro» en este último mes al encontrarse ya en máximos del año. De momento, la Confederación Hidrográfica del Duero -CHD- no suelta agua pese a que en la tarde de este martes el embalse contenía 366 hectómetros cúbicos y estaba casi al 74 % de su capacidad total, que son 496. Lo sorprendente es que solo en el último mes aumentó su nivel en un total de 122 hectómetros cúbicos: de hecho, había iniciado noviembre con «solo» 244. La máxima ganancia se produjo antes del 17 de noviembre, cuando ya había conseguido 100 hectómetros cúbicos más.

Ahora la decisión de la Confederación Hidrográfica del Duero de abrir compuertas depende de factores como las previsiones meteorológicas o de la existencia o no de nieve en la Sierra. De momento, el organismo de cuenca está optando por acumular todo el agua posible. Lo habitual en estos meses de invierno es que existan entre 100 y 150 hectómetros cúbicos del total «libres», como resguardo de seguridad.

A pesar del agua almacenada y de estar en niveles altos, el embalse de Santa Teresa contenía más agua hace un año, cuando guardaba 371 hectómetros cúbicos. Sin embargo, la media de los últimos 10 años se sitúa en 306,8, cantidad inferior a lo almacenado en la actualidad. En este mes la pluviometría registrada en el embalse es de 19,0 litros por metro cuadrado.

