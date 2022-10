El veterinario que descubrió el foco de lengua azul en Ciudad Rodrigo

Extremeño, acostumbrado a ver casos de lengua azul, a Julio Ávila, veterinario que trabaja en Ciudad Rodrigo, le avisó el pasado día 10 un ganadero porque sus ovejas estaban enfermas. “He sido ganadero de ovino, se me han muerto ovejas de lengua azul en Extremadura y estoy harto de ver la enfermedad. Si me pasa en una explotación sola pues, no sé, hay más enfermedades con síntomas parecidos pero te vas a otra y a otra y ves lo mismo. Entonces fue cuando les dije a los veterinarios oficiales, a Isidro, lo que pensaba que era y rápido se fue a ver a las ovejas”. La lengua azul está en la lista de enfermedades de declaración obligatoria de la Unión Europea.

“Los síntomas del serotipo 4 -que es el que se ha confirmado en Ciudad Rodrigo en 4 explotaciones- son más levas que el 1 y si hubiera sido el 8, lo habríamos visto también en vacas”, explica Julio Ávila. “Con el serotipo 4 puedes ver ovejas con la cabeza hinchada, hocicos hinchados, echando sangre, algunas descargas nasales, hay algunas con fiebre... alguna ves con el hocico en la tierra. Pueden tener cojeras que no se ven en esta época en la que estamos, no compatible con el pedero, que necesita humedad... Son cosas con lo que te va cuadrando que pueda ser lengua azul.

En cuanto a la mortalidad, el veterinario mantiene que de explotaciones con 200 ovejas de medias lo que se ve son 2 ovejas muertas, otras 2 ó 3 enfermas que no caminan bien, no comen, tienen heridas en al boca... Total que, si no vacunas y no cortas el ciclo del virus, tienes pérdidas económicas porque si la oveja no come correctamente, no se cubre. Y con fiebre puede abortar”.

En relación a la forma en la que se pudieron contagiar, Julio Ávila tiene claro que se le echa la culpa a las ovejas pero que el mosquito viene volando y lo puede traer una corriente, una tormenta o venir en un animal o en un transporte. “Lo normal -apunta- es un transporte de ganado pero también puede venir en un coche”.

“Si una oveja está infectada y tiene otra al lado o a un carnero, no le infecta. Para que se infecte el otro animal o vaca necesita que vaya un mosquito y le pique. Es una enfermedad en la que no hay problema de que el ganado esté junto.

En cuanto a la vacuna, que tantas dudas despierta en la zona ahora restringida por lo que ocurrió en 2008, cuando se produjo la muerte de animales recién vacunados, tranquiliza desde su experiencia en Extremadura. “Llevo vacunado mucho ganado y no me ha venido ningún ganadero diciendo que se le ha quedado el toro infértil. Vacunar es muy seguro, muy eficaz porque corta la transmisión”, dice. “En el prospecto pone que puede haber reacciones adversas, pero a lo mejor es un caso de cada 100.000”, dice. En Extremadura se vacuna una vez al año y cree que es mejor en invierno “porque le da tiempo al animal a desarrollar la inmunidad”.

Él apuesta porque se vacune. “Deberían llamar para que fueran a vacunarlos. Si conseguimos vacunar Ciudad Rodrigo en un corto plazo de tiempo, entre que el tiempo acompaña porque con el frío deja de volar, nos olvidamos del programa el año que viene”. El ganado con vacas suele ser más reticente porque, explica, afecta más a las ovejas, que son las que se ponen malas aunque también las vacas tengan la enfermedad.

En cuanto a recomendaciones para los ganaderos, Julio aconseja llevar las ovejas a lugares “donde el aire corra”. Como el mosquito va al agua, aconseja alejarse de riberas, y evitar que en la explotación haya cubos de agua estancada o neumáticos, igual que salir con el ganado a las horas con menos insectos. Considera que es esencial desinsectar a los animales en función de lo que marca el producto, que suele ser cada 15 ó 20 días.