El veterano pastor salmantino que prefiere quedarse sin comer a que lo hagan sus animales

El recuerdo de niño de Juanmari Frutos es de ir de finca en finca porque su padre era pastor. Nació en Grandes, como sus 10 hermanos, y estuvo en El Cubo, Gejo, Berganciano, Gusanos... Su padre le contó que cuando se casó ganaba 100 pesetas al año, más la excusa de 30, 40, 80 ovejas... Cuando Juanmari Frutos dejó su casa recibió 200 ovejas y con ellas empezó entonces y con rebaño sigue ahora, cuando está a punto de cumplir 66 y se plantea dejarlo “pero a lo mejor dejar unas poquitas en alguna parcela de un amigo”.

Juanmari no sabe si entonces podrá vivir sin su rebaño porque ahora mismo vive para él, casi desde que amanece -porque en esta época no madruga pero en otras a las 5 de la mañana ya está con ellas- hasta entrada la noche. “Las ovejas, aunque te parezca mentira, son como hijos para los que llevamos toda la vida en esto. A ellas y a los perros que las cuidan hay que tratarlas muy bien, que no les falte comida todos los días y pastorear con ellas los días buenos y malos porque si no es así te sientes mal. No puedes ir a ningún lado a cuenta de las ovejas porque son prioridad y haga frío, como el día de nieve, cuando no paraban ni los perros en la calle, aquí estaba”, dice. Está en el término de Villamayor, al cuidado de las ovejas que comen los restos del maíz y con su perra Lasy muy atenta a cada movimiento para evitar que vayan a la carretera o entren en un sembrado. “Sin un perro, un pastor no es nada”, cuenta Juanmari. Tiene a la carea a su alrededor, y al mastín junto al cañizo donde duermen ovejas y corderos, de día y de noche, haga sol o temperaturas bajo cero. “Tú si a alguno de estos perros lo encierras en una casa, se muere de pena”, explica. Y debe de ser verdad porque a la carea, que no para, no se la puede sentir más feliz.

Suena el ruido de cencerros y ahí, cuando se le pregunta cómo tantas ovejas llevan y cómo elige a las que los portan, Juanmari desvela con una sonrisa que son “un capricho”. Los empezó a comprar cuando en el mercado de ganados también se vendían los lunes corderos y recuerda que le costaban 1.000 pesetas cada uno, que pagaba gustoso. No se los pone a cualquier oveja solo, dice, a las más gordas porque así cuando suenan se llevan las miradas y, además, en ellas suenan con más fuerza. “En eso he sido un caprichoso”, reconoce, y explica que aunque no los lleven todas, guarda muchos más.

Juanmari espera pacientemente a que las ovejas se harten de comer para avanzar un poquito más. No las agobia, les deja sus tiempos y mantiene, con pena, que cuando se jubilen los de su generación, esto de las ovejas se acaba.

Sus ovejas parirán en mayo, cuando las comuniones, “porque antes es perder dinero”, dice. “Por debajo de los 100 euros ahora mismo le pierdes a un cordero porque el pienso ha subido mucho y también las medicinas y vacunas”, explica. “Veremos a ver además este año con la nueva PAC”. “Yo es verdad que cuando me casé vivía mejor, esto daba para más y eso que era menos ganado y entonces no se cobraba la PAC, pero es que ahora mismo no te dejan mover y no puedes ni matar un cordero si te lo quieres comer tú”. “Esto -continua el ganadero- ahora mismo no está pagado a razón de lo que haces y si sigue es porque ninguno de los que estamos contamos lo que cuesta nuestro trabajo”, dice.

“Lasy, deja de correr un poco que te vas a cansar”. Y la perrita vuelve despacito desde el campo, se pone a su lado y se queda quieta con la mirada de ambos puesta en las ovejas. Felicidad.