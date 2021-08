El verano deja en los apicultores de la provincia mejores perspectivas que en primavera

Los apicultores de la provincia enfilan las últimas semanas del verano con mejores perspectivas de producción que la pasada primavera, que fue “muy mala” en palabras de los productores.

Así lo corrobora el presidente de la cooperativa Reina Kilama, Santiago Canete, al señalar que “la campaña de verano ha sido un poco mejor que la de primavera, al final hubo miel de retama o de girasol, porque la primavera apenas se pudo coger nada de miel. Se está sacando la de girasol. Este año sí que se han puesto colmenas en los campos de girasol en nuestra provincia porque ha estado bastante bueno”. Respecto al resto de producciones, las mieles de melato, como la encina y el roble, los productores están extrayendo sus producciones para encaminarse en septiembre u octubre a invernar en Extremadura o Andalucía. Según relata Canete, en este caso, las producciones pueden ser variables en función de la zona porque no en todas las comarcas la bellota se desarrolla de igual manera y la producción será buena si ha salido bellota o peor, si no la hay. “Depende de la climatología”, concluye.

En cuanto a las ventas, la actividad se retomará en septiembre cuando salgan en camión varios viajes de miel salmantina con destino a Europa, principal comprador. Así lo explica Canete: “Hemos cerrado quince días, te hacen parar porque como exportamos casi todo, las exportaciones se paran casi todo en agosto. Tenemos previstas las salidas de varios camiones a partir de septiembre. Preferimos cerrar por vacaciones y reanudar con las exportaciones”. En torno al 80% de la miel y el polen de la cooperativa tienen como destino la exportación. Los precios, sin ser buenos, se están manteniendo y son mejores que los del año pasado en un 10-15% de media. “Esperemos que, por lo menos, se conserven”, confían los productores.

Sin embargo, ni la producción ni los precios son el problema más grave para los apicultores de la provincia ya que la varroa sigue provocando estragos sin que se encuentre una solución real: “Estamos locos con los tratamientos. No sabemos con qué tratar el tema de la Varroa porque no tenemos alternativas de productos ya que para los que hay la varroa ya está inmunizada y siguen los problemas con muchas bajas en los colmenares. Ese es el mayor problema que tenemos. No tenemos productos. Hay un par de moléculas y ya está inmunizada. Tenemos un desconocimiento total y no sabemos si se está haciendo algo. Si es así, parece ser poco porque no tenemos información alguna por parte de los laboratorios ni por parte del Ministerio. Estamos un poco en el abandono”.