El valor de los derechos de la PAC variará en 2021 y 2022 en función del presupuesto

CÉSAR LUMBRERAS / EUGENIA RUBIO

Hasta que no se llegue a un acuerdo definitivo sobre el presupuesto asignado a la PAC para el período 2021-27 no se sabrá la partida de fondos que se asignará a España para esta política y para financiar el pago básico. En caso de que el montante no coincida con el fijado para 2020 “se reducirá o aumentará linealmente el valor de todos los derechos de pago básico o se reducirá o aumentará la reserva nacional” con el fin de garantizar que no se rebase el nuevo límite nacional.

El Ministerio de Agricultura hace esta precisión en un proyecto de Real Decreto con disposiciones específicas para la aplicación de la PAC en España en 2021 y 2022, años de transición hasta la entrada en vigor de la reforma de esta política en 2023. El texto incluye “adaptaciones relacionadas con el régimen de pago básico en lo que se refiere al método de cálculo del límite máximo nacional, de los valores medios regionales y de la convergencia para las campañas 2021 y 2022, de modo que la aplicación de los cambios sea gradual asegurando una transición suave al próximo periodo de la PAC”.

El valor medio de los derechos en cada región (agrícola) se calculará dividiendo el nuevo límite máximo de pago básico de esa región entre el número de derechos de pago asignados en la misma a 31 de diciembre del año anterior. En 2021 se considerarán los derechos asignados a 31 de diciembre de 2020 y en 2022 los asignados a 31 de diciembre de 2021.

Por otro lado, continuará el proceso de convergencia interna de las ayudas dentro de cada región, es decir, la aproximación de los derechos individuales hacia la media, de forma que se incrementarán los más bajos y se recortarán las más altos, en el caso de estos últimos “sin limitación máxima de pérdidas más allá del propio valor medio de la región a la que pertenezcan”. Según el proyecto “ningún derecho de pago básico tendrá un valor unitario inferior al 70% del valor medio regional en 2021” ni inferior al 80% de ese valor medio regional en 2022.

En ambas campañas, antes del inicio del plazo de presentación de la solicitud única, se informará a los agricultores del valor que tendrán sus derechos.

Agricultor activo

El proyecto incluye también otros cambios de cara al período de solicitud de ayudas de 2021, uno de ellos relacionado con la figura de agricultor activo. Establece que para acreditar la condición de agricultor activo se podrán tener en cuenta los ingresos agrarios no solo del año anterior, sino también de los dos ejercicios previos. Esta medida se toma para tener en consideración a quienes debido a la pandemia hayan registrado una caída de sus ingresos.

Por otro lado, para evitar la creación de condiciones artificiales en la concesión de pastos de uso en común a beneficiarios que no los utilizan, la actividad de pastoreo solo será admisible si se realiza con animales de la propia explotación.

En lo que se refiere a la ayuda asociada a las legumbres de calidad, por indicación de la Comisión Europea se limita el concepto de legumbres de calidad únicamente a las denominaciones de calidad que están amparadas por la normativa comunitaria.

Por último, en relación con las ayudas asociadas a la ganadería, con el fin de facilitar el acceso a los jóvenes ganaderos y a los ganaderos que comienzan la actividad, se elimina la referencia al 1 de enero del año de la solicitud el cumplimiento de los requisitos para percibir la ayuda asociada para las explotaciones de vaca nodriza, vacuno de leche, ovino o caprino por la totalidad de los animales presentes en la explotación a una determinada fecha.