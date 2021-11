El último ganadero afectado por el lobo: “Inviertes para dignificar esta profesión y te encuentras con esto

Pedro Delgado era de los pocos ganaderos de la zona que se había librado de un ataque... hasta este domingo. Cuando acudió por la mañana a la parcela a ver sus ovejas, de leche y raza churra, se encontró tres muertas y las otras, muy asustadas. Pedro, que tiene una quesería ecológica y pastos ecológicos certificados en esa parcela para que coman las ovejas, reconoce que siempre iba con miedo desde el pasado mayo pero se sentía en cierto modo protegido por un pastor eléctrico que había puesto para guardar a las ovejas durante la noche aunque mide un metro y debió saltarlo el lobo. Una de las ovejas muertas la encontró “muy tiesa”, por lo que cree que el ataque pudo ser sobre las 6; otra casi acababa de morir y una tercera, aún viva, unos minutos después de llegar él. Las tres mordidas en la gorja, como suele hacer el lobo, y bastante comidas. A las otras, eran 150, no las tocó.

La teoría del ganadero es que las pudo salvar el propio pastor eléctrico porque por el miedo a tocarlo no salieron corriendo y al lobo le gusta perseguirlas. Al quedarse quietas cree que el lobo o los lobos las dejaron y comieron por e so más de lo habitual.

El ganadero se llevó a todas las ovejas de allí y ahora no sabe qué hará. “Lo normal es que estuvieran en la parcela y que en días empezaran a comer la parte sembrada. No se qué haré. No puedo llevar a las ovejas 6 kilómetros hasta la parcela y luego traerlas otra vez por la noche. ¿Tengo una nave en cada parcela? Has invertido media vida en hacer digna esta profesión y conseguir vivir con 300 ovejas en lugar de tener 2.000 y nos castigan con el lobo”.