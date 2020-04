El tratante salmantino que tiene bloqueados 8.600 corderos

“Hola, buenas tardes, soy Álvaro Blázquez, tratante de ganados y vocal de la Lonja de Extremadura y voy a pasar un vídeo de cómo están mis instalaciones...”

Así empieza su vídeo Álvaro, salmantino de Alaraz y uno de los principales compradores de corderos de España. En él muestra una de sus naves -”por fuera se ve otra, allí otra y otras 2 más allá”, comenta- y explica que tiene en ellas 8.600 corderos.

¿Por qué ha dado el paso de hacer su primer vídeo? Pues porque quiere explicar que “aquí el problema lo tenemos todos y ha sido el coronavirus, que es lo que ha fastidiado el mercado”. El detonante para que diera el paso fue el movimiento creado para fijar un precio a los corderos en Extremadura “y me siento ofendido, porque hablan muy mal de tratantes o compradores”.

Álvaro Blázquez, hijo de Ignacio -vocal de la Lonja de Salamanca- explica que hasta ahora el momento era muy bueno para el cordero con tres países que los demandaban por barco y otros tres, Italia, Francia y Portugal, que habían ya contactado para Semana Santa.

“Lo que os quería decir es que estamos en el mismo barco todos. Aquí hay un montón de borregos -añade- que tenían que haber salido y no han salido: la Semana Santa se va a pasar y se van a quedar ahí. ¿Cómo ponemos precio a los corderos que vamos a comprar esta semana y la que viene si no tenemos sitio en los cebaderos? (...) Vamos a tener que pasar esto entre todos y busca soluciones y no acusarnos unos a otros del problema”. En su opinión, dejarlos sin cotizar era la mejor solución para “no estropear lo hecho y no confundir”.