El tocino salmantino se queda sin salida

Luis Romero, gerente de la empresa SAF, principal exportadora de tocino desde Salamanca, cree que la causa está en que Rusia se ha convertido en productora de carne y exporta. El caso es que si antes estaba difícil, ahora el único destino del tocino está siendo la fundición. Este lunes bajó en la Lonja de Salamanca . “No hay demanda -explica Luis Romero- y este año es inviable congelarlo ahora y almacenarlo hasta otoño por los elevados costes de energía: se han multiplicado por tres con respecto a otros años así que es mejor fundirlo y el almacenaje de manteca no lleva tantos costes”. A Ucrania se exporta desde Salamanca además de esta carne congelada, producto curado, pero en cantidades poco significativas.

Sí preocupa en Salamanca que China adopte medidas contra Occidente por las sanciones a China. Santiago Martín, gerente de “Embutidos Fermín”, reconoce que sería una gran pérdida porque funciona “muy bien” la exportación de jamón con hueso, embutidos o loncheado. “Para nosotros sería un problema”, dice. “Embutidos Fermín” prepara un contenedor para enviar a China el próximo día 7 y, de momento, la situación está tranquila. Confía en que no repercuta en otros mercados como el de Estados Unidos, también ahora en crecimiento.

Si para los exportadores el ucraniano es un mercado poco significativo, no es así en materia de importación, porque España depende de este país para elaborar piensos y también en fertilizantes. A Ucrania le compra casi el 30% del maíz que necesita y el 17% del trigo y la época de mayor compra es la actual, hasta que comienza la nueva cosecha. Ahora la alternativa es inclinarse por otros mercados , como Brasil, pero se da por hecho la subida del precio del pienso, que en algunos casos ya se ha producido.

También por las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania han expresado su temor exportadores de vacuno no por efectos directos, porque no va carne de vacuno a Ucrania procedente de Salamanca, sino por los efectos que pueda tener el alza del pienso. Fuentes del puerto de Cartagena (Murcia) indicaron que si bien las exportaciones aún son fuertes por el Ramadán, y sobre todo con destino a Jordania o Arabia Saudí, si se suben precios, los añojos pueden dejar de ser atractivos en esos países. El mercado nacional no asume tanta producción de vacuno.