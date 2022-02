El tiempo para marzo según el meteorólogo José Miguel Viñas: ‘estamos en un ciclo seco de sequía que va a continuar’

José Miguel Viñas es meteorólogo de Meteored en www.tiempo.com y colaborador del programa ‘Agropopular’, que dirige César Lumbreras en la Cadena Cope.

–¿Cómo será este mes?

–En principio, con los mapas de tendencia para lo que resta de febrero, se va a mantener una situación en la que el tiempo será predominantemente seco, con temperaturas por encima de la media. Esto no quiere decir que no haya momentos en los que pueda haber algo de lluvia pero no se ve a medio o largo plazo una situación muy distinta a este tiempo que estamos teniendo claramente anticiclónico. Esta semana, jueves-viernes, va a cambiar el tiempo y puede que llegue a llover en Salamanca pero no va a ser una situación que persista. Va a ser un ligero cambio de tiempo y va a volver de nuevo la estabilidad. Esta parece que va a ser la tónica para lo que resta de este mes.

Con ese tipo de tiempo pues sí que van a seguir las heladas de madrugada muchas noches, así que prácticamente eso no va a cambiar. Salvo los días que puede haber ligero cambio, los que llueva, el resto seguirá haciendo bastante frío durante las últimas y primeras horas, similares a las registradas semanas atrás, suavizándose quizás un poco porque está avanzando más el invierno y hay más horas de sol.

–¿Y de marzo qué podemos esperar?

–Hay mapas de tendencia estacionales que plantean que se mantiene al menos hasta mediados de marzo este mismo tiempo, no se llega a ver un cambio claro de tendencia a un tiempo lluvioso. Lo normal, según la climatología, sería que a partir de abril-mayo fueran meses con más lluvia pero estamos en un ciclo seco de sequía que va a continuar y no está nada claro a día de hoy que se rompa en la primavera.