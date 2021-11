El testimonio de un tratante salmantino: “A un animal se le pierden 150 euros”

Segundo Elices siempre suele comprar terneras en el mercado de ganados de Salamanca, pero el pasdao lunes se frenó porque ve que no es rentable meter más animales en su cebadero.

- ¿El ganadero se queja con razón cuando dice que ahora es imposible cebar?

Desde luego. No puede ser pagar un kilo de pienso a 60 pesetas y vender un kilo de carne como se está vendiendo. No es rentable. Es imposible vivir así. A un animal, si las cosas no cambian, a estos precios, hay que perderle 150 euros.

- ¿Y si baja la carne?

Si baja la carne sería muy gorda.

- ¿Es más rentable cebar un ternero que una ternera?

Es más rentable cebar el ternero pero es a más largo tiempo. Hay que tirarse más tiempo con el ternero que con la ternera. A día de hoy lo que no se puede hacer es cebar animales con el pienso a 60 pesetas. Estos que están aquí -dice señalando uno de los corrales- tienen como mínimo un año en el cebadero y el mínimo son 8 o 10 meses. Y comen 8 kilos diarios de media.

- ¿A cuanto tendría que bajar el precio del pienso si la carne se mantiene así para ser rentable?

A 45 o a 50 pesetas . La gente sigue cebando porque no sabe hacer otra cosa y va a largo plazo a ver qué pasa.