El testimonio de estos ganaderos que ponen voz a lo que hay detrás de los 1.500 lechazos que tienen para Navidad

Cespedosa de Tormes. Ocho de la mañana. Juan Francisco y José Luis Hernández han terminado de atender a las ovejas. Son probablemente los ganaderos de Salamanca que tienen ahora más lechazos para vender en Navidad: son 1.500, que darán, fieles, al mismo comprador que tienen desde hace 15 años.

–Juan Francisco: Esta paridera ha sido dura. Empezaron las ovejas a parir en Los Santos.

–José Luis: En 5 días nacieron 1.200 corderos. Fue muy duro. Te ibas a cenar y te quedabas aquí, pero es que venía mi hermano a las 4, porque nos turnamos para no dejarlas solas, y todavía estaba yo aquí venga a sacar de dos en dos. Más de 400 ovejas de las 1.000 que parieron tuvieron dos.

–¿Es por la alimentación?

–J.L: Nos gastamos mucho para hacer el lechazo. La oveja tiene que comer mucho.

–J.F: Luego en febrero, el día 7, tendremos otra paridera. En esa parirán 800-900 ovejas y más de la mitad, dos. En la de ahora hay mucha oveja nueva. Y estas mismas ovejas vuelven a parir en junio, se cubren un 80-90% de ellas. Pero, claro, tienen todo el ray-grass que quieren, pienso... Estas luego las juntamos en otra nave y salen todos los días a las parcelas y, en verano, a pie a la trashumancia.

–J.L: Nosotros no tiritamos para darles de comer. Esto es alfalfa y se les echa a ovejas y a vacas de leche pero nosotros se la damos a las ovejas que tienen dos. Dime aquí si oyes berrear a las ovejas.

(La nave está en silencio).

–J.F: Tienen que tener buena cama, el agua limpia... Cambiamos la paja un día a unas y otro, a las otras. Hoy no están barridos los pasillos pero podemos venir aquí cualquier día con zapatillas de estar en casa porque gastamos en escobas; se limpian las naves 3 ó 4 veces, lavamos todos los días los cubos de agua con detergente...

–J.L: De noche les dejamos encendidas las luces cuando están pariendo para que vean al cordero, ellos puedan mamar bien y ellas estén tranquilas. De las ovejas o te enamoras, o las odias.

–J.F: Este es el auténtico lechal. Nosotros somos fieles a todo, no cambiamos de pienso, ni tampoco de comprador... Invertimos también en buen ganado. Precisamente acabamos de comprar unos sementales en Extremadura y nos han costado un buen dinero.

–¿Qué raza tenéis ahora?

–J.F: Teníamos castellana, le fuimos metiendo fleischschaf con machos merinos y las ovejas van muy a merino. Creemos que hemos acertado con esta línea porque valen para lechales y cuando los cebamos, como hacemos en febrero, son bombas.

–J.L: Mira, es más fácil hacer esta paridera que la de febrero. Y te digo: esto (y señala la nave con los corrales donde está cada oveja con su o sus corderos) es como una sala de maternidad. Pero en febrero las que tienen macho y hembra van a un sitio; las de dos machos a otro; las que tienen uno, a otro;la de hembra, a otro...

–¿Y por qué?

–J.F: Los machos son para venta, las hembras las criamos, la que pare dos necesita más comida... Y luego en la otra nave no juntamos a más de 50 para que los corderos encuentren a la madre y no se estresen. Como estamos con ellas toda la noche cuando paren sabemos de quién es cada cordero y ganamos tiempo y rentabilidad. Cuando luego van a la otra nave podemos hasta saber cuál ha perdido a su cordero, se lo notamos. Son muchas horas de trabajo.

–¿Cuánto tiempo las dejáis en esta ‘sala de maternidad’?

–J.F: Si la paridera es fuerte y vienen muchos, dos días. Estas han sido ya las últimas en parir y las dejamos más porque es donde se crían bien aunque esto sea muy trabajoso. Mira, nos dan una ayuda por criar más de 0,6 corderos por oveja, hay ganaderos que no llegan y nosotros estamos en 1,8.

–J.L: Tenemos 2.000 y pico ovejas, 100 vacas y 700-800 cochinos y aquí se ve todo todos los días y nunca aprendes el oficio. Crees que una puerta quedó bien pero imagínate que aquí mete un cordero una mano y se la parte. Y sufres, y dices, para la próxima vez la ataré mejor. Lo pasas mal.

–J.F: Se lo dije a una persona el otro día: no me importa que valgan más o menos los corderos. La felicidad mía es verlos bien, sin problemas. Todos anhelamos dinero y no ganamos lo que teníamos que ganar para trabajar tanto, pero...

–J.L: Es verdad, que estén bien. Si tuviéramos que ponerles a cada una un lazo porque así iban a estar mejor, lo haríamos. Criar este lechal son 5 meses que ha estado dentro de la oveja y un mes de lactación para sacar 60 euros y para que el intermediario, en 5 días, saque lo mismo que yo. No puede ser que tú vayas a la carnicería y te cuesten 120 euros. De eso si nos quejamos.