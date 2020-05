El testimonio de dos ganaderos de ovino salmantinos: “Es un crimen no esquilar las ovejas”

Agustín Sánchez, ganadero desde hace 20 años y que cuida su rebaño en Los Santos, tiene claro dos cosas: que nunca había vivido un momento tan malo como este en su oficio, y que por muy mal que le vaya, ahora mismo no puede abandonar, porque dice que ya supera los 50 años.

Si la venta de los corderos le lleva preocupando desde que se comenzó la crisis por la pandemia del coronavirus, ahora la imposibilidad de encontrar esquiladores también le quita el sueño porque, mantiene, “es un crimen no esquilar a las ovejas”. “Los animales luego no se cubren bien y encima hace mucho calor en julio y no se pueden llevar a sitios frescos, porque no los hay”. En su caso trabajaba con dos esquiladores de Marruecos a los que el confinamiento ha pillado en su país y a los que ahora mismo les resulta imposible entrar en España. También descarta esquilar las ovejas él mismo porque “tenemos ya años y ni queremos ni podemos aprender” y además, “tenemos muchas vacas”. “Dejarlas sin esquilar es un crimen pero...”

Encontrar esquiladores españoles es ahora mismo un imposible porque esas cuadrillas trabajan con los ganaderos que ya eran clientes en los años atrás y él sabe que si al final se levanta el Estado de Alarma y entran en España los dos esquiladores desde Marruecos, quizás ya sea demasiado tarde. Ellos tienen su ruta marcada y ahora en abril ya estarían en Extremadura y Andalucía, algo que tendrán que hacer en esta ocasión a partir de mayo.