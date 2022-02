El temor a la gripe aviar cala en las granjas

El año ha empezado fuerte en cuanto a focos de gripe aviar, con 10 detectados en España, siete de ellos en Castilla y León -cinco en Ávila, uno en Palencia y otro en Segovia, este último en una granja de pavos-. Ante este escenario las granjas de Salamanca extreman las medidas de bioseguridad por indicación de la Junta de Castilla y León, especialmente aquellas próximas al azud de Riolobos, embalse de Santa Teresa o el de Almendra.

Sergio García Panero vive alejado de esas zonas. Tiene la explotación en Tardáguila, con 2.000 gallinas. Cada mañana lleva a sus clientes los alrededor de 1.700 huevos que obtiene a diario y después todo es trabajo en la granja. De momento sus gallinas pueden salir a los patios exteriores de las naves durante el día para luego entrar en las naves cuando empieza a anochecer. Sergio teme que si tiene que extremar precauciones se vea obligado a encerrar a las gallinas todo el día en las naves y por eso ya tiene pensado cómo evitar que se estresen entonces, si es que llega el caso, que confía en que no. El problema de las gallinas es que nada más que ven el sol quieren salir al patio y si no lo hacen, se aburren, empiezan a picarse y pueden llegar a matarse. Por eso, y como precaución, Sergio ya tienen preparados los ‘juguetes’ que necesitan sus gallinas para que no lleguen a hacerse daño. En concreto, tiene ya pacas de alfalfa prensada y piedras antipicaje, que son aquellas que tienen semillas dentro para que les cueste extraerlas y así estén un rato entretenidas.