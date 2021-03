Víctor Casas tiene tres burras de raza zamorana leonesa en Traguntía y 5 en Fornillos (Zamora). Él, que es presidente de la Asociación de Criadores las tiene por ocio “porque es muy buen animal de compañía”. Pero desde que dejaron de ser animales de trabajo, se han orientado a otros usos. Uno, proteger al ganado del lobo. Víctor Casas asegura que la experiencia de dos explotaciones de Zamora ha demostrado que son aptos para ello. “Los dos ganaderos están muy contentos”, dice. “Uno tiene ovejas y con el burro no ha vuelto a tener ataques, tampoco del zorro”. Lo único que no todos los burros valen -tienen que ser los más agresivos con los perros y algunos atacan a las crías porque son muy protectores del rebaño y las ven ajenas. Víctor recomienda cerramientos más pequeños en fincas y vallas altas y advierte de que es necesario un cambio de manejo porque la PAC lleva a tener muchos animales en muchas hectáreas “y ni con 20 burros proteges al ganado”. El burro no solo advierte de la llegada del lobo, sino que los ataca pisándolos o con patadas, como al zorro. Responde muy bien ante animales solitarios, que son los que más atacan al ganado, pero tiene más dificultades con manadas, como es logico.“Es un animal muy sociable que se adapta muy bien al ganado”. La demanda es alta en zonas de senderismo donde los mastines, advierte Víctor, “están dando problemas”. Para limpiar el monte son muy aptos y ahora prueban desde una cooperativa de Zamora, el potencial de sus quesos. La burra se ordeña ya para productos cosméticos y hay otros países que producen queso de burra, muy caro por su escasez. Aquí la investigación va hacia un mezcla de leche de burra y oveja.

En Salamanca hay 102 burros zamoranos leoneses de los 1.334 de Castilla y León, casi la totalidad para ocio. Para Víctor Casas no hay animal mejor.