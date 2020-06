El sencillo truco de los mataderos salmantinos para esquivar la COVID

Los casos de contagio por coronavirus entere el personal de industrias cárnicas de Lérida o Huesca, añadidas a las de Alemania, Francia o Estados Unidos, país con mas de 5.000 contagios en este sector, ha puesto de relieve el trabajo desarrollado en materia de prevención e higiene de los mataderos de la provincia de Salamanca, donde la actividad ha sido intensa y donde han conseguido evitar la entrada de la enfermedad.

Además de la cuestión sanitaria que implicaría un contagio en el interior de las instalaciones, la paralización de la actividad por la baja de los trabajadores hubiera supuesto un problema a nivel económico que los mataderos han sabido frenar. De hecho, en Guijuelo, ya tomaron medidas antes de la declaración del estado de alarma. Es el caso de la industria que dirige Luis Romero, responsable de SAF, “Si el estado de alarma se declaró el día 16 de marzo, nosotros, desde el lunes anterior ya estábamos con medidas de seguridad muy altas. No sabíamos que iba a venir esto pero sí que teníamos que tener mucho cuidado a nivel sanitario y empezamos ya con dos cambios de ropa al día, no juntarse en los comedores, cambiar los turnos para no coincidir en la salida, dos mascarillas por persona y prohibir la entrada a la gente de fuera de la fábrica”, explica. También se tomó la temperatura a la entrada, como en otras industrias. Luis Picado, gerente de Maguisa, por ejemplo, explica cómo “ya teníamos por homologaciones y normas de calidad los sistemas de higiene, pero se incrementó el personal de limpieza para hacer limpieza intermedia, se modificaron los turnos para bocadillos y descansos, se ha tomado la temperatura a la entrada y se ha incrementado aún más la limpieza que ya había. Ha habido personas única y exclusivamente desinfectando todo el rato”.

En la misma línea, Mafisa, de Luis Ramos, ha llevado a cabo medidas similares como la prohibición de fichar con huella digital, la toma de temperatura en los accesos, el escalonamiento de la jornada laboral o el incremento en la frecuencia de limpieza de todos los espacios comunes. También el uso de mascarillas y guantes de nitrilo, el cambio de horario para las paradas de bocadillo o la prohibición de visitas comerciales entre otros muchos aspectos.

Las normas higiénicas se cumplen en Guijuelo, como ponen los tres industriales, y, también en el resto de instalaciones de la provincia, como puede ser el matadero Dehesa Grande o el que dirige Manuel Vicente. Este último indica que “a las normas de seguridad que tenemos en nuestro funcionamiento diario, que vamos bien protegidos con burka y vestimenta de uso exclusivo en nuestra instalaciones, le hemos añadido todo aquello que nos han pedido que hagamos; más limpieza si cabe, uso de geles , mascarilla todo el personal ya trabaje dentro de las instalaciones o no y también las oficinas. Se ha concienciado al personal de que la situación es muy delicada y seria y cualquiera que tuviera el más mínimo síntoma, tenía se quedara en casa para no contagiar a los demás compañeros”.

En definitiva, la industria cárnica salmantina se ha salvado del virus con medidas que han pasado por incrementar las normas higiénicas, tomar la temperatura a los trabajadores, utilizar más cambios de vestuario, limitar los contactos entre los trabajadores y evitar el acceso de personas externas.