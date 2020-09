El precio es el gran problema de una excelente vendimia que está a punto de terminar

La vendimia está a punto de finalizar en la provincia de Salamanca, con Arribes como única zona donde aún se recogen uvas aunque hay bodegas que ya han terminado. La sensación es que se han incluso mejorado las previsiones y la uva que ha entrado en bodega supera en calidad lo inicialmente esperado, favorecida también por las lluvias que han acompañado la vendimia.

Si ha habido un problema ha estado en el precio, más bajo que la anterior campaña debido al descenso de ventas sufridas por el menor funcionamiento de la hostelería por el coronavirus. Así lo señalan fuentes, por ejemplo, de la cooperativa de Corporario, que reconoce que la uva estará por debajo de los 40 céntimos el kilo que cobraron sus socios hace un año. “Ahora mismo de nuestros socios nadie puede vivir solo del viñedo”, apuntan, y alertan sobre la disminución de la superficie dedicada a uvas porque cada vez que se impulsa una concentración, se arranca por la edad avanzada de los agricultores y porque los jóvenes no pueden vivir solo de la tierra. La disminución de la superficie dedicada a viñedo ha hecho que se dejara de vender uva con destino a Galicia, algo que antes era habitual y que ahora no tiene sentido porque no hay excedentes.

En la Sierra de Salamanca, con la vendimia ya acabada, ha seguido la venta de uva a Galicia, en concreto de la variedad tempranillo. Fuentes de la zona apuntan a los 35 céntimos el kilo como precio medio al que se ha vendido esta tipo de uva, poco valorada en una zona que apuesta cada vez más por la diferenciación que ofrecen las variedades rufete y rufete blanco.

Estos productores, no obstante, con viñedos jóvenes de unos 20 años, se resisten a cambiarlos porque compensan el precio con la mayor cantidad de uva.