Aunque es un sector acostumbrado a los altibajos y a vivir de sobresalto en sobresalto, lo cierto es que el vacuno de carne parece no levantar cabeza. Golpeado con dureza por la grave crisis económica de 2008, el sector —en el que hemos tomado como referencia el añojo— parecía haber ido remontando el vuelo, poco a poco, con unas ventas crecientes y unos precios, aunque variables, con cierta dosis para el optimismo.

Pero el gozo en un pozo. Tras un 2018 bastante bueno para el sector, con precios máximos en la Lonja de Salamanca de 3,96 euros por kilo, y un 2019 no excesivamente malo, con máximos de 3,75 euros/kilo, la puntilla ha llegado este año con la pandemia del coronavirus, que ha paralizado casi el sector, arrastrado por el cierre de la hostelería y la consiguiente disminución en el consumo.

El año 2020 arrancó en lonja con unos precios en torno a los 3,65 euros por kilo. Todo un espejismo. En pleno confinamiento —mes de abril—, el precio cae hasta los 3,59, y cae —3,53 en mayo—, y cae —3,43 en junio— y sigue cayendo —3,39 euros en julio y agosto—, unos mínimos que no se veían en el añojo de primera de menos de 350 kilos —que es el que se ha tomado como referencia— desde la gran crisis de 2008, año en el que se llegó a tocar fondo con una referencia de 2,79 euros/kilo.

Poco a poco, el sector recobra, no sin esfuerzo, el pulso y en 2011 vuelve a marcar nuevos máximos con 3,90 euros. Esos máximos caen varios céntimos en los años siguientes y en 2015 y 2016 se estabilizan en torno a los 3,75 y 3,78 euros por kilo. Y así hasta el gran año de 2018, que, tras el arrastre del buen cierre de 2017, sitúa la tabla de precios en un esperanzador 3,96 euros, con unos mínimos que se asientan en los 3,72 euros. 2019 tampoco fue un excepcional año para el añojo, al menos en lo que a precios se refiere, ya que los máximos no rebasaron los 3,75 euros, y los mínimos se situaron en los 3,45 euros. Y tras un prometedor arranque de 2020, con máximos de 3,65 euros, la COVID da al traste con todas las esperanzas y sitúa los precios en agosto en mínimos de 3,39 euros/kilo, unos datos que no se veían, salvo excepciones muy puntuales, desde 2009.

Y como a perro flaco todo son pulgas, la exportación tampoco acompaña y la parálisis que vive la entrega de producto en el exterior impide que los precios se recuperen. Y, ¿el futuro? La evolución de la pandemia dictará sentencia.