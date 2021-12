El peor mercado de ganados del año en Salamanca

Los peores augurios se cumplieron y, al final, el mercado de ganados de este lunes fue el peor de este año en cuanto a asistencia con solo 176 reses en las naves y lo peor es que ni siquiera fue bueno en ventas porque quedó alguna partida sin comprador.

Lo que ocurrió fue que el viernes por la mañana cuando se abrieron las reservas para asistir al mercado de ganados de este lunes aún no se había desconvocado la huelga de transportistas y compradores ya habían comunicado a clientes habituales que no se arriesgaban a acudir y que esta semana excluían a Salamanca de su ruta. También muchos tratantes habían aplazado compras por miedo a no vender y quedarse una semana más con los animales en sus “casas”.

Así que solo unos cuantos desoyeron estas señales y confiaron en la desconvocatoria de la huelga pero no se arriesgaron y llevaron pocos animales cada uno: hubo 10 propietarios de las 176 cabezas.

Al final se vendió la mayoría pero no todo porque no era fácil llenar camiones con las reses expuestas. Ocurrió con los terneros de vida pero también con las 34 vacas que hubo. Así que además de ser el mercado con menos asistencia fue uno de los de desarrollo más lento porque hasta última hora hubo usuarios a la espera de que llegara un comprador “salvador”. El principal vino de Cantabria, donde fueron 88 reses, y el siguiente destino fue Castilla y León, con 73. Se fueron también animales a Madrid, Galicia y Extremadura. En cuanto a la procedencia, la mayoría (70) eran de Salamanca, luego Ávila (46), León, Zamora y Segovia.

Las reservas del próximo mercado de ganados se abren el jueves y no el viernes.