El pastor salmantino que lleva 14 años sin descansar ni un solo día

De días libres no sabe desde que decidió ser ganadero hace ya 14 años. Partió de cero, con préstamos para comprar sus primeras 400 ovejas, y ahora con 45 años y los 1.100 animales -además de algunas vacas- que comparte con su hermano confiesa que propio no tiene prácticamente nada. “Las ovejas y poco más”, comenta. “El campo no lo permite”.

Manuel Malmierca es un ganadero joven pero de los de antes, de los que se levantan a las 7 de la mañana porque no les queda otra y que no vuelven a casa con sus ovejas hasta que se pone el sol. “Para comer me llevo el bocadillo y la fruta y luego ya ceno en casa a eso de las ocho u ocho y media”, cuenta.

‘Por la paletilla te cobran lo que nos dan a nosotros por el cordero entero’

Y ahí ya este ganadero se enciende porque en enero vendió 400 y por cada uno de ellos cobró 41 euros. “No da dinero, al revés”, dice y hace sus cuentas: “Desde Navidad he tenido que comprar dos camiones de pienso para las ovejas, cada uno de ellos por 3.000 euros y luego la paja también me la han cobrado a 14 pesetas porque no ha habido cosecha y los agricultores también tienen que apretar”, reconoce. “41 euros es una miseria por un lechazo”.

“Esto ya no es como hace 2-3 años -sigue Manuel- porque ahora los lechazos no suben de 60 euros durante el año y encima cuando llega Nochebuena nos tienen machacados con los corderos que entran de Francia y de otros sitios. Yo voy, por ejemplo, al taller y me dicen cuánto tengo que pagar y no me queda otra que darle el dinero y punto, sin protestar y me parece normal, pero es que aquí no podemos defender lo nuestro”, dice indignado.

“Y luego ves que el cordero se vende a un restaurante y que en cualquiera de ellos te cobran por una paletilla lo que nos han dado a nosotros por el cordero entero, ¿pero cómo puede ser eso? ¿cómo podemos estar los ganaderos así?”, se pregunta.

Manuel tiene claro que ahora mismo no recomendaría a nadie ser ganadero de ovino y que o ponen remedio, o se acaba el oficio. “No tengo hijos, pero si los tuviera les diría que no siguieran con esto porque no da. Está claro que si fuera bien habría muchos ganaderos y, en cambio, no hacen más que matar ovejas: por algo será”.