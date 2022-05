El pastor que se niega a jubilarse con 70 años: “Pasé hambre, no se me olvida”

De su infancia recuerda que empezó a trabajar con su padre -”un pastor de verdad, de finca, de los de antes”- a los 7 años y también le vienen a la cabeza esos viajes de “7 o 10 días” para llevar a las ovejas a los espigaderos. “Pasé hambre.; eso no se me olvida”, cuenta. “Vivíamos muy mal y todo era trabajar y trabajar”.

De ese hambre recuerda cómo una vez en un lugar donde descansaban las ovejas había un peral “con unas peras muy verdes”. Cuenta que las cogió todas, las metió en la alforja del burro y la mala suerte fue que al reiniciar la marcha vio que un hombre venía detrás y dedujo que era el dueño del peral. “Fíjate la picardía, que cuando vi que podía ser él, tiré las peras. Efectivamente, era el dueño, y le dijo a mi padre que le habíamos robado pero como no había nada en las alforjas, se tuvo que callar. Menos mal, porque mi padre era muy honrado y no le gustaba eso: aunque se fuera a morir de hambre, nunca robaría”.

Lo otro que le viene a la mente son noches en el monte sin vallas donde guardar a las ovejas y él durmiendo en un chozo de latas debajo de la encina. “Era estar pendientes toda la noche por si se te marchaban las ovejas”.

“El Zamorano”, conocido así en Salamanca porque su padre era de Pereruela, empezó a esquilar ovejas a los 12 años y eso fue su salvación. “Yo con esa edad pelaba 90 ovejas al día y con la tijera”. Se puso al principio con su hermano y como les iba bien se encapricharon de una máquina para esquilar que les permitiría ir más rápido. No olvida que costaba 40.000 pesetas y que no tenían dinero para comprarla. Y por supuesto no se olvida de Alfredo, el encargado de la cooperativa de Arcenillas (Zamora) que en ese momento se convirtió en su salvador porque les acompañó a comprar y convenció al vendedor de que eran gente trabajadora y que terminarían pagándosela. “Él dijo que incluso nos avalaba y es algo que no puedo olvidar”.

De esquilar 90 ovejas al día pasó a pelar 300 y a hacer hucha cada año porque empezaba con la cuadrilla el 28 de marzo y acababa algunos años el día de Santiago, a 12 pesetas la oveja. Cuando se casó tenía 100 ovejas que le cuidaba su padre si era época de esquileo y luego compró 400 más pero las fue pagando a plazos, pero con corderos porque entonces no tenía dinero. Siguió esquilando casi 40 años y reconoce que ganó mucho dinero en esos veranos “de trabajo de sol a sol”.

Hace unos 10 años que no esquila para otros pero no se desprende del rebaño de 1.200 ovejas que guarda casi todo el año en Villamayor porque “me dan energía”. Tiene una vida acomodada, con patrimonio gracias al esquileo, pero reconoce que no sabe hacer otra cosa que trabajar. “El oficio me gusta, soy muy feliz así y no soy de irme de vacaciones o de estar en el bar. Me encuentro bien, fuerte, quizás porque nunca he bebido ni fumado, por eso a lo mejor estoy tan bien, no sé. Siempre he sido un fenómeno”, dice riéndose. “Tengo un cuerpo de acero”.

Está a punto de cumplir 70 años y lleva él solo la explotación. “Ahora mismo se vive bien de pastor porque hay cercados, te da tiempo a tomar un café, hay pastos y baratos y no como antes que había un montón de ovejas para poco terreno...”No me jubilo porque no quiero”, dice. No sabe si esquilará sus ovejas este verano o no. En su entorno dice que lo acabará haciendo porque lleva mal que otros las pelen y las dejen mal.