El Ministro de Agricultura asegura que va a trabajar para conseguir un “precio justo” para los agricultores

Planas ha aprovechado para apelar a la unidad de los partidos políticos para encontrar una solución a la crisis del campo. “Este no es un tema para dividir, es para unir, y me gustaría que el tono de su interpelación fuera éste. Los precios no se dictan por decreto ni por Ley,“, ha señalado a Monago.

El titular de Agricultura ha reiterado que se trabaja para “estructurar de la oferta, en mecanismos para aumentar la presencia en mercados internacionales y las ventas”. Además, en la futura negociación de la PAC tenemos mucho que hacer para apoyar a estos agricultores y ganaderos”, ha asegurado Planas a la pregunta realizada por la senadora de Adelante Andalucía, María Pilar González Modino, que ha apuntado al ministro que es momento “crítico para decidir si se quiere una agricultura con o sin agricultores”.

Planas ha recordado a los senadores que desde el inicio de las movilizaciones “legítimas” del sector, que se ha lanzado a la calle con manifestaciones y tractoradas para solicitar unos precios justos, se ha reunido con todas los representantes de la cadena para abordar la situación.

“Nos reunimos con las organizaciones agrarias, con la industria, la distribución y cooperativas agroalimentarias. Abordamos temas que no son sencillos, que necesitan de una voluntad común por parte de todos y afrontando retos inmediatos como los de los mercados o el comercio internacional, así como la mitigación del cambio climático”, ha subrayado.

“Las movilizaciones, que son un derecho democrático, son de responsabilidad de todos, también de todos los grupos de esta Cámara porque éste no tiene que ser un motivo de enfrentamiento político sino de unirnos para apoyar a nuestros agricultores y ganaderos. Me gusta solucionar problemas como político, no crearlos. Es algo que me honra como miembro de este Gobierno porque detrás de cada problema”, ha señalado Planas en su respuesta al senador de Ciudadanos, Francisco José Carrillo.