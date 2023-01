El Ministerio abre la puerta a sanear en destino los terneros

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto la puerta a que los ganaderos puedan sanear sus terneros en el destino y no en origen, como ahora. Así lo ha manifestado la organización agraria UPA, tras la reunión que mantuvo con representantes de la Dirección General de Sanidad Animal. En concreto, y según mantienen, desde el Ministerio se les indicó que en el caso de salir un animal positivo allí el cebadero “no perdería la calificación” siempre, mantiene, “que el cebadero destino tenga los terneros sin sanear separados del resto. En este supuesto, aclara UPA, la calificación se le revisaría a la explotación de origen. Eso sí, reconoce que desde el Ministerio no tienen noticia de Castilla y León contemple esta posibilidad -sí, por ejemplo, Extremadura, Castilla La Mancha y Andalucía-. De adoptarla, sigue UPA en un comunicado, Castilla y León tendría que llegar a un acuerdo con comunidades de destino.

Otra “solución” dada por el Ministerio es que los propietarios de cebaderos calificados decidan ser no calificados, y entonces no precisarían saneamiento previo. Eso lo podrían hacer quienes no produzcan terneros para exportar y es algo a lo que, explica la organización, se han acogido cebaderos de Castilla La Mancha o Extremadura.

UPA denunció ante el Ministerio la falta de información facilitada a los ganaderos de Castilla y León sobre esta normativa y que esta Comunidad “no está preparada”. Piden ampliar el plazo de entrada en vigor hasta que “la situación se normalice”. La Junta sí señaló el pasado jueves en Salamanca que habrá 7 equipos de saneamiento “extra” en esta provincia para facilitar los movimientos. UPA mantiene que “a pesar de lo vertido irresponsablemente por alguna organización agraria”, no existe moratoria oficial al plazo de entrada a cebaderos calificados.