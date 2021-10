El mensaje de un ganadero de ibérico salmantino a los animalistas: “El cerdo se cría para lo que se cría”

Se llama Juanma Benito y es hijo de Juan, de Gallegos de Argañán, y de él ha aprendido lo que sabe de ganadería. Empezó a trabajar a los 19 años, cuando decidió que los estudios no eran para él, y ahora tiene ganado vacuno, ovino...y cerdos ibéricos, que reconoce que son sus favoritos.

“El cerdo es lo que más me gusta porque da tranquilidad. Cuidarlo cuando llega este tiempo es como dar un paseo por el campo y es tu modo de vida. El cerdo además es un animal que viene a tu lado, que lo ves nacer... No es como una vaca”. Por este mimo, sus cerdos son muy valorados en el mercado.

¿Le da pena cuando llega el momento de matarlos?

Pues sí. Ese día no es fácil porque los has criado, los conoces bien... Pero también sabes que es tu modo de vida.

¿Qué le diría a un animalista?

Me gustaría que viviera en el campo porque desde las ciudades no se ven las cosas igual, cómo posiblemente yo tampoco vea las cosas desde el punto de vista de la ciudad. Esto no tiene nada que ver con una macrogranja. Un cerdo, igual que un toro de lidia, se cría para lo que se cría y si no, desaparece. El burro estuvo mientras fue necesario para arar el huerto, tirar del carro... cuando no, desaparecen. ¿Guardamos todos los animales en el zoo? Cada animal tiene un ciclo de la vida y un destino: nosotros los cuidamos y tenemos nuestro corazón. A lo mejor, no lo sé, a mi me gusta lo que hago pero mi vida para los animalistas tampoco es una maravilla.

¿Cambia mucho su vida cuando empieza la montanera?

Cambia porque es más jaleo. El cerdo tiene que comer y tienes que estar pendiente. Todos los días los careo hacia el cercado al que más les cuesta llegar para que coman. Al principio de la montanera los llevas a zonas más lejanas porque luego cuando están gordos les cuesta alejarse de la cama.

¿Clave de la montanera?

Mi padre dice siempre que hay que entonar a los marranos. El secreto es la entrada. Si entran bien y le das el pienso que necesitan los primeros días, luego comen bellota y ya no quieren el pienso. Si no, y les echas más pienso o les hace daño la bellota, a lo mejor se te pasa un mes y ahí pierden, no reponen lo que deberían. Hay que mirar las necesidades de los cerdos, saber si tienen hambre o no. Si hay menos bellota, como el año pasado, moverlos más. Suele sobrar.