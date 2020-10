El lobo también se ceba con el ibérico en Salamanca

Alaraz, finca San Mamés, 19 de agosto de 2020: Héctor Gómez se encuentra tres cerdos ibéricos muertos y dos mordidos. Los agentes medioambientales le confirman que han sido lobos; 27 de agosto: aparece un cerdo muerto y dos heridos, igual que el 7 de septiembre; 23 de septiembre, el ganadero se despierta con el sobresalto de buitres sobrevolando su finca atraídos por los 5 cochinos muertos y la sangre del herido; 27 de septiembre, 4 de octubre, 8 de octubre...y así hasta el pasado domingo, 11 de octubre, que es cuando Héctor se encuentra otro cerdo muerto y uno más herido y estalla.

En menos de dos meses este ganadero con la finca en el límite de Ávila ha perdido 19 cerdos ibéricos y tiene 12 mordidos “en los jamones”, con las dificultades que pueden tener a la hora de la venta porque, además, apenas cogen kilos. De la Junta de Castilla y León recibirá como indemnización 225 euros por cochino, menos de la mitad del total de 9.500 euros que estima que le habría supuesto su venta en el mercado. “Me había planteado no decir nada pero esto ya no se puede soportar”, estalla Héctor.

“Me dicen que tome medidas pero, ¿qué medidas voy a tomar?”, se pregunta. No puede cambiar la montanera porque le descalificarían los cerdos; allí están las bellotas; y, además, el cerdo es un animal de hábitos que no se pueden cambiar. Salen pronto de la nave abierta donde duermen, comen y luego vuelven a dormir y es ahí cuando el lobo, ya de día, ha encontrado la forma más fácil de alimentarse. No puede poner perros porque los 300 cochinos no son ovejas y van a su aire, y tampoco es rentable y no se sabe si eficaz un cercado especial. “Los lobos se han acostumbrado a comerlos y los muerden y matan por la barriga. Es una pena verlos”, dice. Héctor pide a la Junta que tome medidas contra estos lobos. “¿Qué hago con mi negocio? ¿A qué me dedico?”, se pregunta. Y encima tiene que dar gracias porque no les ha dado por los terneros.